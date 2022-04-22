Bakan Kirişci çiftçilere büyük müjdeyi duyurdu: 1 milyar 602 milyon TL hesaplara yatıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçilere yönelik destek ödemelerini duyurdu. Bakan Kirişçi, "1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatacağını açıkladı.Bakan Kirişci, '1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun.' dedi.