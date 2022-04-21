WhatsApp Business ek özellikler için para isteyecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda platforma birçok yenilik ekliyor. Şirketin üzerinde çalıştığı son yenilik ise kullanıcıları pek de memnun etmeyecek türden.Meta'nın sahibi olduğu platform, işletmelerin müşterileriyle iletişim kurmalarına olanak sağlayan WhatsApp Business uygulamasına ücretli abonelik sistemi getirecek.Yeni özellikle birlikte, WhatsApp Business uygulamasındaki birçok özellik kullanıcılara ücretli olarak sunulacak.Bireysel WhatsApp kullanıcıları etkilenmeyecek. Ücretli abonelik sistmei, yalnızca WhatsApp Business uygulaması için geçerli olacak. Normal WhatsApp kullanan bireysel kullanıcılar, uygulamaya ücretsiz olarak erişmeye devam edecek.Öte yandan, ücretli abonelik sisteminin ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı gibi bilgiler henüz ortaya çıkmış değil.