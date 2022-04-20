İşte TÜİK nüfus haritası raporu! Türkiye'de en çok ve en az çocuk hangi illerde?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2025'te yüzde 26,6, 2030'da yüzde 25,6, 2040'ta yüzde 23,3, 2060'ta yüzde 20,4 ve 2080'de yüzde 19 olacağı öngörüldü.TÜRKİYE VE AB KARŞILAŞTIRMASIAB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla yüzde 23,9 ile İrlanda, yüzde 21,5 ile Fransa, yüzde 21,1 ile İsveç olarak kaydedildi.Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,8 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Malta, yüzde 16,5'er ile Portekiz ve Almanya oldu.Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.EN YÜKSEK ÇOCUK NÜFUS ORANINA SAHİP İLAdrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,2 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili yüzde 42,3 ile Şırnak, yüzde 40,1 ile Ağrı izledi.ÇOCUK NÜFUSUN EN AZ OLDUĞU İLLER!Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,3 Tunceli, yüzde 17,8 ile Edirne ve yüzde 18,4 ile Kırklareli olarak sıralandı.TOPLAM HANE HALKI SAYISI:Geçen yıl toplam hane halkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 olarak belirlendi. Hanelerin yüzde 45,3'ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 71,6 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu illerin yüzde 30 ile Sinop ve Tunceli olduğu tespit edildi.İL İL TÜRKİYE NÜFUSU!TÜİK Türkiye'nin nüfus haritasını açıkladı. 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin yeni nüfusu 84 milyon 680 bin 273 oldu. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olarak belirlendi. Diğer taraftan Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illeri ve en yaşlı nüfusa sahip illeri de belli oldu.İşte o kentler...EN GENÇ İL HANGİSİ?Ortanca yaşın en yüksek ve en düşük olduğu iller hangileri? illere göre dağılımına bakıldığında, en düşük ortanca yaş oranı 20,6 olan Şanlıurfa en genç nüfusa sahip ilimiz oldu.Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak 22,7 ile Siirt takip etti. En genç 3 ilimiz bu kentlerimiz oldu.EN YAŞLI İL SİNOPDiğer yandan Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü.Sinop'u yine Karadeniz'deki başka ilimiz Kastamonu 41,2 ile izledi.Ortanca yaşı 41 ortalamaya sahip iki ilimizden biri Balıkesir oldu.Balıkesir'le birlikte Giresun'un da ortalaması 41. En yaşlı kentlerimiz işte bu saydığımız iller olarak belirlendi.TÜRKİYE'NİN İL İL NÜFUSU!Peki Türkiye'de il il 2022 itibarıyla nüfus ne kadar oldu? İşte TÜİK'e göre son nüfus raporu...ADANA2.263.373ADIYAMAN632.148AFYONKARAHİSAR744.179AĞRI524.644AMASYA335.331ANKARA5.747.325ANTALYA2.619.832ARTVİN169.543AYDIN1.134.031BALIKESİR1.250.610BİLECİK228.334BİNGÖL283.112BİTLİS352.277BOLU320.014BURDUR273.716BURSA3.147.818ÇANAKKALE557.276ÇANKIRI196.515ÇORUM526.282DENİZLİ1.051.056DİYARBAKIR1.791.373EDİRNE412.115ELAZIĞ588.088ERZİNCAN237.351ERZURUM756.893ESKİŞEHİR898.369GAZİANTEP2.130.432GİRESUN450.154GÜMÜŞHANE150.119HAKKARİ278.218HATAY1.670.712ISPARTA445.678MERSİN1.891.145İSTANBUL15.840.900İZMİR4.425.789KARS281.077KASTAMONU375.592