Türk Savunma Sanayii Latin Amerika yolunda

Her 2 yılda bir gerçekleştirilen FIDAE, ilk kez düzenlendiği 1980 yılından bu yana Latin Amerika bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri konumunda bulunuyor.Türk şirketleri fuarda Şili başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi bölge ülkelerine yönelik iş birliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak.Türk savunma sanayisi şirketleri fuara, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile birlikte "Türk Milli Pavilyonu" konsepti ile katılım sağlayacak.ASELSAN, ASPİLSAN, Canik, HAVELSAN, Nurol Makina, OTOKAR, REPKON, ROKETSAN, TİSAŞ ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii fuar boyunca başta katılımcı ülkelerin karar vericileri ve şirketleriyle bir araya gelecek.Türk resmi delegasyonu da Şili makamları ve katılımcı ülkelerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.Türk savunma sanayisi şirketleri fuar kapsamında zırhlı araç platformları, insanlı ve insansız çeşitli hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumlarını yapacak.