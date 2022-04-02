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Mansur Yavaş'ın 3 yıllık karnesi! Ekmeğe, ulaşıma, suya peş peşe zamlar

Mansur Yavaş, 3 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Mansur Yavaş'ın, yerel seçimler öncesi verdiği sözleri yerine getirmediği tespit edildi. Mansur Yavaş, başkan seçildikten sonra halk ekmeğe 4 kez zam yaptı. Yavaş'ın, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 185,71 zam yaptığı bildirildi. Asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini iddia eden ve "Ulaşımda biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" diyen Mansur Yavaş, tam bilet ücretlerine yüzde 160 zam yaptı. Mansur Yavaş, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddiasında bulundu, suya yüzde 80 zam yaptı.

Mansur Yavaş'ın 3 yıllık karnesi! Ekmeğe, ulaşıma, suya peş peşe zamlar
Ekleme: 2.04.2022 - 14:21 Güncelleme: 2.04.2022 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'ın 3 yıllık karnesi! Ekmeğe, ulaşıma, suya peş peşe zamlar
Mansur Yavaş, 3 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Mansur Yavaş'ın, yerel seçimler öncesi verdiği sözleri yerine getirmediği tespit edildi.
Asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini iddia eden ve "Ulaşımda biz zam yapmayacağız" iddiasında bulunan Yavaş, ulaşıma yüzde 160 zam yaptı. Bedava olan aktarma ücretlerini paralı yaptı.
Yavaş, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddiasında bulundu, suya yüzde 80 zam yaptı. Yavaş, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına da yüzde 185,71 zam yaptı. 3 bine yakın işçiyi çıkardı, 13 bin kişiyi aldı. İşte detaylar:


3 MİLYAR 45 MİLYON LİRA NEREYE HARCANDI?

Mansur Yavaş, meclis toplantılarında "Ankara'ya hizmet edeceğim" iddiasında bulunarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden borçlanma talep etti. CHP'li yönetim kaynak oluşturmak için meclisten borçlanma yetkisi istedi. Muhalefet hizmet aksamasın diye yetkiyi verdi. Ancak krediler halka yansımadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl içinde toplam 3 milyar 45 milyon lira borçlandı. Paraların nereye harcandığı merak ediliyor.

EKMEĞİN FİYATINA YÜZDE 185,71 ZAM

Mansur Yavaş, başkan seçildikten sonra halk ekmeğe 4 kez zam yaptı. Yavaş'ın, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 185,71 zam yaptığı bildirildi.

AK PARTİ DÖNEMİ:

31 Mart 2019: 70 kuruş

MANSUR YAVAŞ DÖNEMİ:
7 Ocak 2020: 90 kuruş
1 Temmuz 2020: 1 lira
4 Ocak 2021: 1 lira 25 kuruş
2 Mart 2022: 2 lira



ULAŞIMA YÜZDE 160 ZAM

Asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini iddia eden ve "Ulaşımda biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" diyen Mansur Yavaş, tam bilet ücretlerine yüzde 160 zam yaptı.

AK PARTİ DÖNEMİ:

31 Mart 2019: 2,50 TL (TAM BİLET)
MANSUR YAVAŞ DÖNEMİ:
2 Eylül 2019: 3,25 TL (TAM BİLET)
5 Ocak 2022: 4,50 TL (TAM BİLET)
15 Mart 2022: 6,50 TL (TAM BİLET)

ASGARİ ÜCRETLİLERE 52 TANE OTOBÜS BİLETİ SÖZÜ

Mansur Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin'" iddiasında bulunmuştu. Ücretsiz olan aktarmayı paralı hale getirdi. ABB Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.

"SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Mansur Yavaş suya da yüzde 80 zam gerçekleştirdi. Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da, iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.

5 SENE İÇERİSİNDE 58 KİLOMETRE METRO HATTI

Mansur Yavaş; 9 Ocak 2019 tarihinde "5 yıl içerisinde 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız" iddiasında bulundu. Yavaş, 11 Ocak 2021 tarihinde ise "Mamak'ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık" dedi. 5 yıl içerisinde 58 kilometre metro yapacağını iddia eden Mansur Yavaş, üç sene içinde metro sadece 7.4 kilometrelik hattın proje ihalesini yaptı.

HALK TV'DEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR'E 30 BİN LİRALIK YEMEK FATURASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BEL-PA AŞ'nin, Halk TV'ye 30 bin lira yemek ödemesi yaptığı ortaya çıktı. SABAH'a konuşan BEL-PA A.Ş. Eski Muhasebe Müdürü İlhan Göksu, "İşlerden uzak tutulmaya çalışılsak da şahit olduğumuz olaylar oldu. Halk TV'nin muhasebesi bu bilgiyi benimle paylaşırken 'Nasıl olsa bizim belediyenin muhasebesi' rahatlığı içindeydi" ifadelerini kullandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Halk TV hakkında inceleme başlatacağı bildirildi.
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