Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir görüşme gerçekleştirecek.GÖRÜŞME SAAT 18.30'DAGörüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi.ANA GÜNDEM MADDESİ MESCİD-İ AKSAİki lider arasında yapılacak görüşmenin ana gündem maddesinin son günlerde işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananlar olacak.KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİRAK Parti MYK toplantısında konuşan Başkan Erdoğan'ın 'Her zaman olduğu gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir' ifadelerini kullandığı öğrenildi.SAYGI GÖSTERİNErdoğan, Herzog'a 'Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz' diyeceğini söyledi.