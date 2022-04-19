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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi. Başkan Erdoğan, dün düzenlenen AK Parti MYK'da Herzog'a "Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz" diyeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek!
Ekleme: 19.04.2022 - 11:59 Güncelleme: 19.04.2022 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir görüşme gerçekleştirecek.

GÖRÜŞME SAAT 18.30'DA

Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi.

ANA GÜNDEM MADDESİ MESCİD-İ AKSA

İki lider arasında yapılacak görüşmenin ana gündem maddesinin son günlerde işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananlar olacak.

KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
AK Parti MYK toplantısında konuşan Başkan Erdoğan'ın 'Her zaman olduğu gibi Filistin,  Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SAYGI GÖSTERİN
Erdoğan, Herzog'a 'Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz' diyeceğini söyledi.
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