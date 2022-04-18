Bir okul tam 100 kanser vakası! 20 senelik gizemdeki 'öldüren bitki' iddiası ABD'yi karıştırdı

ABD, Woodbridge Colonia Lisesi'nde yaşanan olaylarla çalkalanıyor. 44 yaşındaki çevre bilimci Al Lupanio'nun hem kendisine hem eşine hem de kız kardeşine oldukça nadir bir beyin kanseri teşhisi koyuldu. Geçtiğimiz aylarda kız kardeşini bu yüzden kaybeden Lupanio, 3'ünün de ortak noktasının aynı liseye gitmek olduğunu fark etti. Bunun üzerine sosyal medyada iddialarını yayınlayan adama mesaj atan kişiler kendilerinin de aynı okula gitip aynı beyin kanserine yakalandığını ifade etti. Sayının 100'e ulaşması üzerine olayla ilgil soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede bir bitkinin buna neden olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.

Çevre bilimcisi Al Lupanio, şubat ayında kız kardeşini beyin tümöründen kaybetti. 44 yaşında olan kız kardeşinin ardından kendisine ve eşine de beyin tümörü teşhisi koyulan adam, bunlar arasında bir ilişki olduğunu düşününce ilginç bir noktaya parmak bastı.Kız kardeşinin de gittiği Woodbridge lisesinde tam 100 adet oldukça nadir görünen beyin kanseri vakasının olduğu ortaya çıktı.Araştırmasını Facebook'ta paylaşan ve kendisi, eşi ve kız kardeşinin tek ortak noktasının aynı liseye gitmek olduğunu anlatan acılı adam, kısa sürede dönüş aldı. Böylelikle aynı beyin kanserinden ölenler bir bir ortaya çıktı. Angela DeCillis'in aynı liseye gittiği ve geçen ay beyin kanserinden öldüğü öğrenildi.Bu dönüşlerin ardından haber kanallarına demeç veren Lupanio, 'Önce 5 kişi geldi, daha sonra 7 ve 15 oldu ve en sonunda şimdiye kadar 100 kişi tespit edebildim' dedi.Vakaların çoğu 1975-2000 yılları arasında mezun olanlardan oluşuyor. Ancak 2014 yılında mezun olan bir kişi de de aynı nadir kanser türü olan Glioblastoma'ya rastlandı.Nedenini araştırmaya başlayan Lupanio, lisenin tarihini aaraştırmaya başladı. Böylelikle, okulun 20 kilometre uzağında bulunan ve artık kapalı olan uranyum işleme tesisini buldu.Tesisin, ilk atom bombası için gerekli olan uranyum cevherini meydana getirmek için kullanıldığı öğrenildi. Tesiste yapılan işlemler sırasında toprağa atık bulaştığı ve bir uranyum bitkisinin oluştuğu düşünülüyor.