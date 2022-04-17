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Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından olan Volkswagen, ABD'de tespit edilen bir sorun nedeniyle toplam 6 bin 553 adet Tiguan aracı geri çağırma kararı aldı.

Ekleme: 17.04.2022 - 15:13 Güncelleme: 17.04.2022 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!
Volkswagen şimdilik sadece ABD'de tespit edilen sorun nedeniyle 2018-2021 yılları arasında üretilen toplam 6.553 adet Tiguan'ı geri çağırma kararı aldı.

Alman şirketten yapılan açıklamada, söz konusu modellerin yolculuk esnasında arka spoiler'inin düştüğü bilgisi paylaşıldı. Volkswagen, bunun spoiler'i yerine takmak için kullandığı metottan kaynaklandığını belirtiyor.

2021 yılının Kasım ayında araştırmalarına başlayan üretici, 30 Mart itibarıyla sorunun kaynağını buldu ve hızlıca bir geri çağırma programı başlattı.

Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!

SÜRÜCÜLER TEHLİKE YAŞAYABİLİR
Sorun her ne kadar kulağa büyütülecek gibi gelmese de raporlanan veriler, spoiler'in genellikle sürüş esnasında yerinden çıktığını gösteriyor. Bu da trafikte diğer sürücüler için bir tehlike oluşturabilir.

Tiguan ailesi, standart olarak bir spoiler'e sahip olmadığından söz konusu geri çağırma işleminden etkilenen araç sayısı düşük. Öte yandan, daha önce benzer bir çağırma Avustralya'da da gerçekleşmişti.

Volkswagen kullanıcılarına şok! Binlerce araç geri çağrıldı!

Volkswagen, sorunlu araçların tamamını ücretsiz şekilde tamir edecek. Bir süreliğine Tiguan'ın spoiler opsiyonunu kapatma yoluna giden üretici, yakın zamanda sorunlu araç sahiplerini bildirmeye başlayacak.
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