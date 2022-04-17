Tevfik Göksu İBB'nin 'Engelleniyoruz' algısını bir kez daha çürüttü

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk canlı yayında, CHP yönetimindeki İBB'nin 'Engelleniyoruz' algılarına yanıt verdi. 'İBB, Taksim Meydanı projesinde neden engelleniyor' sorusuna yanıt veren Göksu, "Herhangi bir engelleme yok. Daha bugün teyit ettim, bakanlık standartlara uyulması kaydıyla projenin yapımına izin vermiş" diye konuştu. Göksu, aynı kanalda, aynı konu hakkında sorulan soruya da geçtiğimiz aylarda benzer şekilde yanıt vermiş ve sunucunun "Allah Allah" tepkisiyle karşılaşmıştı.

Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, her fırsatta 'Engelleniyoruz' algısı yapan CHP yönetimindeki İBB'nin iddialarına yanıt verdi.



"İBB YÖNETİMŞ ALGI YAPIYOR, İZİN VERİLDİ"



Sunucunun 'İBB, Taksim Meydanı projesinde neden engelleniyor' sorusuna yanıt veren Göksu, "Herhangi bir engelleme yok. Daha bugün teyit ettim, bakanlık standartlara uyulması kaydıyla projenin yapımına izin vermiş" diye konuştu.



Sunucu, Tevfik Göksu'nun açıklamaları sonrasında "İlk kez bu kanaldan duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.



İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk canlı yayında, CHP yönetimindeki İBB'nin 'Engelleniyoruz' algılarına yanıt verdi. 'İBB, Taksim Meydanı projesinde neden engelleniyor' sorusuna yanıt veren Göksu, 'Herhangi bir engelleme yok. Daha bugün teyit ettim, bakanlık standartlara uyulması kaydıyla projenin yapımına izin vermiş' diye konuştu.



"BAKANLIKTAN BUGÜN TEYİT ETTİM"



Göksu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:



"Projeye izin verildi. Buyursunlar yapsınlar. 2008'den bu yana devam eden süreçleri var. Metruk vakıflar bütün tespitleri yapılarak sahibine teslim ediliyor. Binlerce AK Parti'li belediyenin böyle mülkü gitti. Meydan ve vakıf meselesi ayrı şeyler. Koruma Kurulu İBB'nin talebini reddetmiş. Bakanlığa iletmiş, bakanlık da bugün uygunluk yazısını yazmış. Standartlara uymak kaydıyla, projeyi yapabilirsiniz diyerek izni vermiş. Bunların algısını yapmanın bir anlamı yok. Sultanahmet Meydanı örneği var, Diyanet ve Fatih Belediyesine de verilmedi."



FATİH ALTAYLI DA AYNI KONUYU GÜNDEME GETİRMİŞ, GERÇEKLERİ DUYUNCA 'ALLAH, ALLAH' DEMİŞTİ



Öte yandan aynı kanalda farklı bir program sunan Fatih Altaylı da Göksu'ya aynı soruyu iletmiş, herhangi bir engelleme olmadığını duyunca, "Allah Allah. Gazeteler yazıyor ya." ifadelerini kullanmıştı.