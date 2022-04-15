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Provokatif paylaşımlar yapan Suriyeli hesap PKK bağlantılı çıktı!

Suriyeliler Halk Platformu adıyla sosyal medya üzerinden halkı kışkırtan ve provokasyona imza atan, ‘’@suriyehanedani’’ kullanıcı adıyla açılan hesap deşifre oldu. Suriyeliler adına tweetler atan bu hesap PKK'lı hesaplarla etkileşim halinde olduğu ortaya çıktı. SABAH’ın duyurduğu haberden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çalışma başlattı.

Provokatif paylaşımlar yapan Suriyeli hesap PKK bağlantılı çıktı!
Ekleme: 15.04.2022 - 21:07 Güncelleme: 15.04.2022 - 21:19 / Editör: Ozge Selin
Provokatif paylaşımlar yapan Suriyeli hesap PKK bağlantılı çıktı!
Suriyeli ve Afganlı bazı mültecilerin halkı kışkırtan tavırları sonrası gözler sosyal medya hesaplarına çevrildi. Suriyeliler Halk Platformu ismiyle paylaşımlarda bulunan ancak aslında hiçbir resmi platformu içermeyen bir hesabın PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı

HESAPLARIN ARKASINDA PKK ÇIKTI

Suriyeliler Halk Platformu -(@suriyehanedani) geçtiğimiz ay açıldığı ve hesabının paylaştığı provokatif tweetler sosyal medyada tepki çekti. Suriyeliler Halk Platformu ismiyle halkı provoke eden bu hesabın önceden @sovalyeler3434 ismiyle yazdığı ve tweetleri ortaya çıktı. Destek çağrısında bulunan @Pirobotan73 adlı profilin @sovalyeler3434/@suriyehanedani hesabını kurduğu düşünülüyor. Profilin incelendiğinde de hesabın PKK yanlısı paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

Provokatif paylaşımlar yapan Suriyeli hesap PKK bağlantılı çıktı!



SABAH'ın haberinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlara yer verdi:

'Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan 'operasyon hesapları' ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür.

Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir.'

Provokatif paylaşımlar yapan Suriyeli hesap PKK bağlantılı çıktı!

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