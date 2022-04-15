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Millet İttifakı'nın gizli ortağından itiraf geldi: 7 parti birlikte hareket ediyoruz

HDP'li Mithat Sancar, katıldığı yayında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi ile birlikte hareket ettiklerini itiraf etti. "7 parti birlikte hareket ediyoruz" ifadesini kullanan Sancar, "Ortak aday fikrine açığız. Adayımız şudur deme yetkisi bende de yok. Temeli kuruyoruz, milletvekili sayılarını konuşmadık." dedi. Sancar'ın bu açıklamasına HDP ile gizli ittifaktan yana olan ortakların ne diyeceği merak konusu oldu.

Ekleme: 15.04.2022 - 19:25 Güncelleme: 15.04.2022 - 19:31 / Editör: Ozge Selin
Millet İttifakı'nın gizli ortağından itiraf geldi: 7 parti birlikte hareket ediyoruz
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı televizyon programında itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi ile birlikte hareket ettiklerini söyleyen Mithat Sancar, 7 parti olarak ortak faaliyetler yaptıklarını duyurdu.

Sancar şu ifadeleri kullandı:

'7 parti birlikte hareket ediyoruz. Ortak aday fikrine açığız. Adayımız şudur deme yetkisi bende de yok. Temeli kuruyoruz, milletvekili sayılarını konuşmadık.'

'7'Lİ YAPI BİRLİKTE HAREKET EDİYOR'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birlikte çalışmalar yaptıklarını söyleyen Mithat Sancar, '1 Mayıs için 7'li yapı yine birlikte hareket ediyor. Ama çok daha geniş kesimlerle birlikte 1 Mayıs'a hazırlanıyoruz.' dedi.

İTTİFAK ORTAKLARI BU SÖZLERE NE DİYECEK?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık 'dostlarımız' diye söz ettiği HDP'nin Eş Genel Başkanı Sancar'ın bu açıklamalarına gizli ittifaktan yana olan ortakların ne diyeceği merak konusu oldu.



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