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İstanbul’da 'Şok Evleri'ne operasyon: 425 göçmen yakalandı

İstanbul’un 6 ilçesinde uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 'Şok Evleri'ne düzenlenen operasyonlarda, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 425 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekleme: 15.04.2022 - 10:01 Güncelleme: 15.04.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da 'Şok Evleri'ne operasyon: 425 göçmen yakalandıAlınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yurda yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerindeki 52 farklı ‘şok evi’ tespit edildi.

Göçmenler için “Avrupa ülkelerinden önceki son durak” kabul edilen ve insan kaçakçıları tarafından batılı ülkelere gönderilmeden önce toplanılan söz konusu evlere özel harekat ve helikopter destekli baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 230’u Afganistan, 195’i Pakistan olmak üzere toplam 425 düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılarına bir milyon liranın üzerinde para cezası

Düzensiz göçmenlere yer temin eden 8 şüpheli ise gözaltına alındı. İnsan kaçakçılarına 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası verildi. Düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Türkiye’ye kaçak giriş yapan göçmenlerin, polisteki işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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