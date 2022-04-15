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İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından 'sübvanse' yanıtı: Yalancısınız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini ileri sürdü. Bu açıklamaların ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun'da Twitter'dan buna benzer bir açıklama yaptı. Ongun'un sözlerine ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın resmi Twitter hesabından "Yalancılıkta zirve yaptılar!" açıklaması geldi.

Ekleme: 15.04.2022 - 20:40 Güncelleme: 15.04.2022 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından 'sübvanse' yanıtı: Yalancısınız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini ileri sürdü. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız' dedi.

MARMARAY: YALANCILIKTA ZİRVE YAPTILAR

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan anında cevap geldi. Marmaray, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u yalancılıkla suçlandığı paylaşımda, 'Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır' ifadelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından 'sübvanse' yanıtı: Yalancısınız
İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından 'sübvanse' yanıtı: Yalancısınız
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