İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından 'sübvanse' yanıtı: Yalancısınız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini ileri sürdü. Bu açıklamaların ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun'da Twitter'dan buna benzer bir açıklama yaptı. Ongun'un sözlerine ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın resmi Twitter hesabından "Yalancılıkta zirve yaptılar!" açıklaması geldi.