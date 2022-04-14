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Remziye Tüysüz battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! Şok itiraf: Ellerimle boğdum

Kan donduran cinayet İzmir'de işlendi. Çocuklarını görmek için Konya'dan İzmir'e gelen 22 yaşındaki Remziye Tüysüz 4 ay önce boşandığı kocası tarafından canice katledildi. Battaniyeye sarılı halde bulunan Remziye Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlenirken olay yerine tekrar dönen eski koca Y.P kıskıvrak yakalandı. Başka suçtan da araması olduğu öğrenilen eski kocanın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Katil zanlısı eski koca suçunu bu sözlerle itiraf etti.

Ekleme: 14.04.2022 - 20:13 Güncelleme: 14.04.2022 - 20:29 / Editör: Ozge Selin
Remziye Tüysüz battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! Şok itiraf: Ellerimle boğdum
Alınan bilgiye göre, Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, dün akşam saatlerinde 2 çocuğunu görmek için boşandığı Y.P'nin (27), babası ve babaannesiyle birlikte yaşadığı Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi.

Bir süre sonra Y.P'nin evinin kapısının açık olduğunu gören yakını, Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Remziye Tüysüz'ün cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve eski koca Y.P'nin gidebileceği yerleri takibe aldı.

Remziye Tüysüz battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! Şok itiraf: Ellerimle boğdum

BAŞKA SUÇTAN ARANMASI VARMIŞ

Başka bir suçtan aranması ortaya çıkan şüpheli Y.P'nin kaçabileceği güzergahlarda uygulama yapan ekipler, zanlının bir araç kiraladığını tespit etti.

Şüphelinin yeniden eve gelebileceği ihtimali üzerine söz konusu adreste tedbir alan polis, olay yerine tekrar dönen Y.P'yi yakaladı.Soruşturma kapsamında Y.P'nin 2 kardeşi, babası ve babaannesi de gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Oto tamircisi katil zanlısı ile maktul Tüysüz'ün yaklaşık 4 ay önce boşandıkları, çiftin müşterek biri 8 aylık, diğeri 2 yaşındaki çocukların velayetinin babada olduğu, olay sırasında çocukların Y.P'nin babaannesi ile birlikte dışarıda olduğu öğrenildi.

İFADESİ KAN DONDURDU: ELLERİMLE BOĞDUM

Y.P., polisteki ilk ifadesinde boşandığı eşi Tüysüz'ü boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Y.P.'nin, ifadesinde Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini belirtip, "Dün de benzer konular sebebiyle tartıştık. Sinirlerine hakim olamadım ve ellerimle boğup, öldürdüm" dedi.

Remziye Tüysüz battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! Şok itiraf: Ellerimle boğdum

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Remziye Tüysüz'ün cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verileceği belirtilen Tüysüz'ün kornealarının bağışlandığı kaydedildi.

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Remziye Tüysüz battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! Şok itiraf: Ellerimle boğdum
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