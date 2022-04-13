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Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk'a dava şoku!

Sosyal medya platformu Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk, bu alımı duyurmayı geciktirdiği gerekçesiyle eski hissedarlar tarafından dava edildi. Musk'ın o süreçte şirketteki hisselerini satan kişilerin zarara uğramasına neden olduğu öne sürülüyor. ABD menkul kıymetler yasası, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması halinde 10 gün içinde açıklama yapmasını şart koşuyor.

Ekleme: 13.04.2022 - 09:38 Güncelleme: 13.04.2022 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk'a dava şoku!
Manhattan federal mahkemesine sunulan toplu davada hissedarlar, Tesla CEO'su Musk'ı, 24 Mart tarihine kadar Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları ihlal etmekle
suçladı.

Twitter hisseleri, Musk'ın hisse alımını açıklamasının ardından 4 Nisan'da yüzde 27 artarak 39.31 dolardan 49.97 dolara yükselmişti. Marc Rasella öncülüğündeki eski hissedarlar, gecikmeli açıklamanın, Musk'ın daha fazla Twitter hissesini daha düşük fiyatlarla satın almasına izin verirken, kendilerini 'yapay olarak sönük' fiyatlarla satmaya yönlendirdiğini söyledi.

Musk'ın avukatı ise henüz açıklamada bulunmadı.

ABD menkul kıymetler yasası, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması halinde 10 gün içinde açıklama yapmasını şart koşuyor.
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