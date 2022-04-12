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İstanbul ve Ankara için sağanak yağmur uyarısı! Kar yeniden geliyor

Kar ve sağanak yağmur uyarıları peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara'da yaşayan milyonların yanı sıra Karadeniz ve Doğu Anadolu için de hazırlanan raporu sundu. Karadeniz'e sağanak yağmur beklenirken, Yozgat ve Sivas çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu. İstanbul ve Ankara'ya da sağanak yağış beklendiği belirtildi. Peki yağışlar ne zaman olacak? İşte 5 günlük hava durumu..

İstanbul ve Ankara için sağanak yağmur uyarısı! Kar yeniden geliyor
Ekleme: 12.04.2022 - 20:48 Güncelleme: 12.04.2022 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbul ve Ankara için sağanak yağmur uyarısı! Kar yeniden geliyor
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde havalar soğudu. Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarıları da peş peşe gelmeye başladı. 2 gün boyunca batıda yağışlı havaların devam edeceği belirtilirken, İstanbul için önemli bir açıklama geldi. Yanı sıra ozgat ve Sivas çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu..

2 GÜN SÜRECEK

Bu gece den başlayacak soğuk ve yağışlı hava Batıda 2 gün sürecek doğuda 2 gün daha sürecek ve perşembe günü ülkeyi terk edecek.

Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İç ve doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek..

ULUDAĞ'A NİSAN KARI

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'a, nisan ayında kar yağdı.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor..

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 88 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçüldü. Kar yağışının perşembe gününe kadar süreceği öğrenildi..

YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji, Yozgat ve Sivas çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşerek kuvvetli, özellikle Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın batı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KARADENİZ'E YAĞIŞ, DOĞU ANADOLU'YA ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, akşam saatlerinde itibaren Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane'de ise yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, sel, su baskını, heyelan ile yükseklerde oluşabilecek buzlanma ve tipiye karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor..

Meteoroloji, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın güneyli rüzgarla beraber çığ tehlikesi oluşturabileceği uyarısında da bulundu..

İstanbul ve Ankara için sağanak yağmur uyarısı! Kar yeniden geliyor
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