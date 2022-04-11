Rusya: Ukrayna'ya gönderilen S-300'ü tahrip ettik

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 47'nci gününde can almaya devam ediyor.İlk günden bu yana direnişini sürdüren Ukrayna, Rusya'nın elinden geri aldığı kentlerinden ceset toplamaya devam ediyor.Son olarak ise Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Ruslardan alınan başkent Kiev'de 1.222 ceset bulduğunu açıkladı.Tüm bunların beraberinde, geçtiğimiz günlerde Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya destek sağlamak istediğini bildirdi.Başbakan Heger, işgal altındaki Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi.Alınan bilgilere göre ise Rus güçleri Avrupa'dan gelen bu güçlü yardımı yerle bir etti.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Dnipro bölgesinde yabancı paralı savaşçıların toplandığı karargah ve bazı yerlerdeki S-300 hava savunma füze sistemlerini vurduklarını bildirmişti.Konaşenkov, 'Dnipro bölgesindeki Zvonetskoe yerleşim birimin yakınlarında geçen günlerde takviye olarak yabancı paralı savaşçıların toplandığı milliyetçi ‘Dnyepr' taburunun karargahı ve üssü denizden yüksek hassasiyetli roketlerle vuruldu.Havadan yüksek hassasiyetli roketlerle de Mıkolayiv bölgesinde Starobogdanovka yerleşim birimi yakınlarında ve Çuguyiv askeri hava üssünde keşfedilen S-300 hava savunma füze sistemleri imha edildi.” ifadelerini kullandı.