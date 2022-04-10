  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı: "15 Temmuz'un tahribatını aziz milletimize hissettirmemek için mesai mefhumunu gözetmeden çalışan Türk Polisi, koronavirüs salgınından doğal afetlere kadar çok geniş bir yelpazede kamu düzenini korumak için ortaya koyduğu bu çabasını, sayılara yansıyan başarılarla taçlandırmıştır"

Ekleme: 10.04.2022 - 12:21 Güncelleme: 10.04.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, teşkilatın 177 yaşında olsa da kurulduğu günde kalmadığını, her gün daha da geliştiğini, beşeri ve teknik kapasitesi ve teknolojisi ile dünya ölçeğinde bir emniyet teşkilatı olma karakterini sürdürdüğünü ifade etti.

'15 Temmuz'un tahribatını aziz milletimize hissettirmemek için mesai mefhumunu gözetmeden çalışan Türk Polisi, koronavirüs salgınından doğal afetlere kadar çok geniş bir yelpazede kamu düzenini korumak için ortaya koyduğu bu çabasını, sayılara yansıyan başarılarla taçlandırmıştır.' değerlendirmesinde bulunan Soylu, 2017-2021 arasında evden hırsızlıkta yüzde 42, yankesicilik ve kapkaç olaylarında yüzde 70, madde bağlantılı ölümlerde yüzde 76,7; artan araç ve nüfusa rağmen 2015-2021 arasında trafik kazalarındaki can kayıplarında yüz bin nüfus başına yüzde 37,5 azalışın ve şehirlerde 31 Aralık 2016'dan bugüne terör saldırısına geçit verilmemesini, bu başarının örnekleri arasında gösterdi.

Soylu, açıklamasında, şunları kaydetti:

'Cumhuriyetimizin ikinci asrına başlarken bu ülkeyi bize emanet edenlere mahcup olmayacak şekilde bu yola devam edeceğimize, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize yakışır bir öz güvenle ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşıp bu güzel emaneti layıkıyla teslim edeceğimize yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin gözbebeği olan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Polis şehitlerimizi, gazilerimizi ve bu teşkilat için emek veren büyüklerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, bütün mesai arkadaşlarımı ve ailelerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.'
Beren Saat'in hükümeti eleştirdiği konuşmasını alkışlamıştı! ATO başkanına bir tepki de Nagehan Alçı'dan: Akıl tutulmasının bu kadarı da fazla…
Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa'daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı için yeni hesaplar
Başkan Erdoğan öğrenci evine iftarda konuk olmuştu: Başkanımız Z kuşağının dilinden anlıyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Mayınlar bilerek bırakılmış olabilir
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir sahur vakti...
Almanya’da kıtlık korkusu!
Başkan Erdoğan: Güvenlik personelimizin sonuna kadar yanındayım
Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü
9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Salgında son doğru...
CHP'li İBB'nin ulaşıma yaptığı fahiş zamlara rağmen İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Yine yolda kaldı...
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Avrupa Birliği 'daha fazlası gelecek' deyip duyurdu: Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avroluk yardım
Zelenskiy'den İngiltere açıklaması: Londra'nın kilit bir rol oynamasını bekliyoruz
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı: Hatta doğru ilerliyor
Boris Johnson Kiev'de! Zelenskiy ile görüştü
Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşmeyi kabul etti
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Münevver Karabulut cinayetinde flaş sözler

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Münevver Karabulut cinayetinde flaş sözler

İstanbul’da taksici yolcuyu düşürdü!

İstanbul’da taksici yolcuyu düşürdü!

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda