Beren Saat'in hükümeti eleştirdiği konuşmasını alkışlamıştı! ATO başkanına bir tepki de Nagehan Alçı'dan: Akıl tutulmasının bu kadarı da fazla…

Ankara Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde ödül alan Beren Saat, konuşmasında hükümeti hedef almıştı.ATO Başkanı Gürsel Baran ise Beren Saat'in konuşmasını pür dikkat dinleyip bu skandalı ayakta alkışlamıştı.Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, hiçbir yerde yayınlanmayan skandal görüntüleri paylaşarak Gürsen Baran'ın iki yüzlülüğünü ortaya çıkarmıştı.Bu törenin AK Partililere yapılan bir tezgah olduğunu ifade eden Osman Gökçek, 'Kamu kurumlarının sponsorlugunu alıp SN.Cumhurbaşkanının aleyhine propaganda yaptıran Truva Atlarını da bu ödül töreninde görmüş oluyoruz.' demişti.Osman Gökçek'in gündeme getirdiği skandala bir tepki de Nagehan Alçı'dan geldi.Skandalı köşe yazısına taşıyan Nagehan Alçı olaya, 'Peki Beren Saat'in salonda ayakta alkışlanmasını nasıl yorumlayacağız? Hakikaten anlamakta zorlanıyorum… Akıl tutulmasının bu kadarı da fazla…' sözleriyle tepki gösterdi.Nagehan Alçı'nın köşe yazısı şu şekilde;Medyada epey konuşulmuş ama ben atlamışım… İzleyince çok şaşırdım. Ankara Ticaret Odası'nın öncülüğünde gerçekleşen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Beren Saat'in yaptığı konuşma tam olarak eve çağırılan misafirin ev sahibine hakaret etmesi olarak özetlenebilir. İzlediğimde şaşkınlığım iki taraflı oldu.Son dönemde Erdoğan karşıtı muhalif çizgisi bilinen Beren Saat'in hükümete bağlı resmi kurumların sponsor olduğu bir toplantıya gitmesi kendisi açısından büyük bir tutarsızlık ve yanlıştı.Hükümetin sponsor olduğu, iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmalar ve atılan adımların öne çıkarılmasının hedeflendiği, AK Parti yöneticilerinin konuk olarak bulunduğu bir salonda en sert şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermeler yapılması da tam bir tuhaflıktı.'Nagehan sen ifade özgürlüğüne mi karşısın? Beren Saat'in fikirlerini açıklama hakkı yok mu' diyenlere şunu söyleyeyim: Herkesin ifade özgürlüğünün sonuna kadar arkasında olduğumu beni tanıyan ve takip eden herkes bilir. Beren Saat'in Erdoğan'a muhalefet eden çizgisine de saygı duyuyorum.Ancak konuşanın ifade özgürlüğü olması gerektiği gibi organizasyon sahiplerinin de konuk seçme özgürlüğü var. AK Parti hükümetinin organizasyonunda Beren Saat'in konuk olarak seçilmesi absürtlükten başka bir şey değil.Hadi diyelim konuşmanın içeriği tahmin edilemedi -ki Saat'in Erdoğan karşıtı çizgisi herkesin bildiği bir konu- peki Beren Saat'in salonda ayakta alkışlanmasını nasıl yorumlayacağız?Hakikaten anlamakta zorlanıyorum… Akıl tutulmasının bu kadarı da fazla…