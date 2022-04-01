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Oruç İçin Nasıl Niyet Edilir? Ramazan Orucuna Ne Zaman Niyet Edilmeli

Oruç için ne zaman niyet edilmesi gerektiğini birçok kişi araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında oruç için niyet nasıl edilir sorusu yer alıyor. Peki, oruç için nasıl niyet edilir? Oruca niyet ne zaman edilmeli? Sahurda okunacak dualar neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 1.04.2022 - 12:10 Güncelleme: 1.04.2022 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Oruç İçin Nasıl Niyet Edilir? Ramazan Orucuna Ne Zaman Niyet Edilmeli
Ramazanın gelmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında oruç için nasıl niyet edilir ve oruç niyeti ne zaman edilir soruları yer alıyordu. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. 2 Nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı için bu geceden itibaren sahura kalkılacak. Oruca nasıl niyet edilir ve oruca ne zaman niyet edilir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Oruç İçin Nasıl Niyet Edilir?


Oruç için nasıl niyet edileceği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında oruç için nasıl niyet edilir sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Ramazan ayının yarından itibaren başlamasıyla birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).” ifadeleri kullanıldı.


Oruç İçin Nasıl Niyet Edilir? Ramazan Orucuna Ne Zaman Niyet Edilmeli

Oruca Niyet Ne Zaman Edilmelidir?


Ramazanda oruç tutmak isteyenlerin aklını karıştıran sorulardan biri de oruca niyet ne zaman edilmeli sorusu oldu. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle sahuru tamamladıktan sonra "Allah rızası için ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" denilerek oruç için niyet edilmelidir.


Oruç İçin Nasıl Niyet Edilir? Ramazan Orucuna Ne Zaman Niyet Edilmeli

Sahurda Edilecek Dualar Neler?


Sahurda edilecek dualar niyet ettikten hemen sonra okunabilir. Sahurunu yaptıktan sonra dua etmek isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Sahur duası okunuşu ve anlamı şu şekilde sıralanabilir;

Sahur duası okunuşu;
“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

Sahur duası anlamı;
“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

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