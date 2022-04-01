İşgalde 37'nci gün: Gözler Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesinde
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 37'nci gününe girdi. Türkiye iki ülke arasındaki arabuluculuk çabaları sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarının görüşme yapabileceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, tüm konularda anlaşma olursa liderlerin de görüşebileceğini açıkladı. Gözler ise Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesine çevrildi. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 37'nci gününe girdi. Rusya, Ukrayna'daki ilerleyişini sürdürürken, müzakere görüşmeleri de devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede 'Dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi gündemde' dedi. Bakan Çavuşoğlu, tüm konularda anlaşma olursa liderlerin görüşebileceğini söyledi.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...
00.01: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentinden sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorunun yarın açılacağını bildirdi.