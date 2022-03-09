Putin'den ABD ve NATO'ya gözdağı: Tarihte hiç görmediniz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 14. gününde devam ederken DSÖ, Ukrayna'da çok sayıda sağlık tesisinin hedef alındığını açıkladı. Ukrayna Rus güçlerinin ilerleyişini büyük ölçüde durduklarını söylerken, ABD Rus petrolünün ithalatını yasakladı. Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.TARİHTE HİÇ KARŞILAŞILMADIRusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, NATO'nun açıklamaları ve Ukrayna'ya silah tedariğini artırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürece dahil olan herkesin, "tarihte hiç karşılaşmadığı sonuçlarla" karşılaşabileceği konusunda uyardı.İngiliz basını, Putin'in sözlerini aktarırken çoğu uzmanın bu sözleri 'nükleer bir tehdit' olarak gördüğünü açıkladı. Ancak Rusya'nın, "Putin'in süper silahları" olarak adlandırılan, Ukrayna'da ve ve çevresinde yıkıcı bir etki yaratabilecek çok çeşitli gelişmiş yeni silah sistemlerine sahip olduğu da belirtiliyor.İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, Putin'in sahip olduğu öne sürülen 'süper silahları' derledi. Bu silahların içerisinde, havadan karaya fırlatılan hipersonik bir aero-balistik füze olan Kh-47M2 Kinzhal da yer alıyor.İnanılmaz hızlı ve şaşırtıcı derecede çevik olduğu belirtilen füzelerin mevcut NATO füze savunmasından kaçınmasına yardımcı olacak hızlı manevralar yapabildiği de belirtiliyor.BELARUS'TA MI?Doğrulanmayan raporlar, Kinzhal füzeleriyle donanmış birkaç MiG-31 önleyicisinin, Şubat 2022'nin başlarında Soltsy Hava Üssü'nden Belarus ve Polonya arasındaki Chernyakhovsk Deniz Hava Üssü'ne gönderildiğini gösteriyor.Putin'in 'süper silahları' arasında yer alan Alabuga radyo-elektrik füzesi de dikkat çeken silahlar arasında yer alıyor. Alabuga radyo-elektrik füzesi, bir nükleer bomba tarafından üretilen Elektromanyetik Darbeyi [EMP] taklit edebiliyor.Üç mil yarıçapındaki herhangi bir elektronik devreyi yakma, bilgisayar kontrollü ekipmanı yok etme ve düşman füzelerini, radar ekipmanlarını ve hatta tankları hurdaya çevirme yeteneğine sahip olduğuna inanılıyor.Alabuga füzelerin 'Ranets' ismi verilen daha küçük versiyonları ise sırt çantalarına bile sığabilecek şekilde dizayn edilmiş. Bu sayede savaş alanlarına çok rahat taşınabilirken, komuta ve kontrol sistemlerine tamamen zarar vermek istendiğinde düşman hatlarına yerleştirilebiliyor.