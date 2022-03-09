  • USD: 14,47 - 14,50
  • EURO: 15,75 - 15,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı

Ayçiçek yağı üzerinden Türk ekonomisini hedef almaya çalışan stokçular bir kez daha yakayı eleverdi. Yetkililerin yaptığı açıklamalarla depolardan çıkan ayçiçek yağları vatandaşların da büyük tepkisini çekti. Stokçuların yakalandığı son adres ise Aksaray oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun bir OSB'ye yaptığı baskında rafta olmayan yağların depodan çıktığı görüldü. .

Ekleme: 9.03.2022 - 00:39 Güncelleme: 9.03.2022 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı
Günlerdir ayçiçek yağı üzerinden manipülasyona girişen zincir marketler raflarda olması gereken yağları depolara saklamaya başladı.

"BİZLERE İHBAR EDECEKSİNİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı bir konuşmada stokçuları sert sözlerle eleştirmişti.

Başkan Erdoğan yaşananlara dair şu sözleri kullandı: Son günlerde yağ meselesi çıkardılar. Ayçiçeği, zeytinyağı sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek için böyle bir kampanya yürütüyor..

Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçeği yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını takip edip, bizlere ihbar edeceksiniz, biz gereğini yapacağız. Sizler Vali'nin, İçişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın elisiniz ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur.

Bunlar stokçu, rakamları yükseltiyorlar. Dün İçişleri Bakanımızla konuştuk; valilerimizi seferber edeceğiz nerede ahlaksız varsa, stokçu varsa hesabını verecek. Türkiye'yi dize getiremeyeceklerini görenlerin bu gücümüze saldırmaları tesadüf değil. Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz..

Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı

MARKET RAFINDA YOK DEPODA VAR

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını belirterek, "Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder" dedi..

Aydoğdu, beraberindeki Ticaret Müdürü İsmail Sevim, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile birlikte stokçuluk ve fahiş fiyatlara karşı zincir ve yerel marketleri denetledi..

Reyonlarında yağ bulunmayan marketlerin Organize Sanayi Bölgesindeki depolarını da gezerek inceleyen Aydoğdu, market yetkililerine stokçuluk yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Aydoğdu, gazetecilere, görevli ekiplerce marketlerdeki yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı

Stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:.

"Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder. Ayçiçeği yağı sevkiyatlarının ve dağıtımlarının zamanında yapılması çok önemli. Tüm market sahiplerine ve müdürlerine valilik olarak gerekli uyarılarda bulunduk. Devlet olarak Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşanmaktadır. Bazı kendini bilmez menfaatçi gruplar halkımızı yanlış yönlendirerek izdihamlar oluşturmaya çalışmakta. Hiç kimse merak etmesin Türkiye'de tüm vatandaşlarına yetecek ayçiçek yağı var. Biz burada stokçuluk yapmaya çalışan, insanları galeyana getiren fırsatçı insanları kınıyoruz.".

Pentagon'dan uçuşa yasak bölge açıklaması: İlan edilmesi çok zor
Putin'den yaptırımlara karşı ilk adım: Ürün ve hammadde ihracını yıl sonuna kadar yasakladı
Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli! AFAD'a ait 23 TIR bölgeye ulaştı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den önemli açıklamalar! 'Rusya, NATO'nun gücünü hafife aldı'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! 'Asla pes etmeyeceğiz'
8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!
Joe Biden: ABD, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı!
Almanya Rus doğal gazına alternatif arıyor! 2 sene sürecek proje için adım atıldı!
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı!
Türk'ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri
ABD'de petrol için yeni iddia! Brent ve altın fiyatları yönünü yukarı kırdı
Bomba iddia: Zeytinlikteki villa CHP’li Engin Altay’ın mı? 'Belediye nasıl görmemiş hayret!'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya çağrı: İnsani yardım koridoru açın
Rusya'dan gizli rapor sızdırıldı: Zelensky öldürülse bile...
Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan ayçiçek yağı stokçularına çok sert sözler: Bunun hesabını vereceksiniz...
CHP’li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı: Ben milletvekiliyim, sen gününü göreceksin
Meral Akşener 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken erkeklere hakaret etti! Küfürbaz Lütfü Türkkan'a tek kelime etmedi!
Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan'dan utanmaz Kadınlar Günü paylaşımı!
Diyarbakır annelerinden HDP'ye 8 Mart tepkisi: Bizim için öyle bir gün yok
Türkiye'de görülmeye başladı! Bulaşması 20 dakika sürüyor

Türkiye'de görülmeye başladı! Bulaşması 20 dakika sürüyor

Google'dan flaş hamle!

Google'dan flaş hamle!

Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti

Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti

Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok

Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok

Meteoroloji uyardı! İşte kar ve sağanak beklenen bölgeler

Meteoroloji uyardı! İşte kar ve sağanak beklenen bölgeler

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!