Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı

Günlerdir ayçiçek yağı üzerinden manipülasyona girişen zincir marketler raflarda olması gereken yağları depolara saklamaya başladı."BİZLERE İHBAR EDECEKSİNİZ"Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı bir konuşmada stokçuları sert sözlerle eleştirmişti.Başkan Erdoğan yaşananlara dair şu sözleri kullandı: Son günlerde yağ meselesi çıkardılar. Ayçiçeği, zeytinyağı sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek için böyle bir kampanya yürütüyor..Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçeği yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını takip edip, bizlere ihbar edeceksiniz, biz gereğini yapacağız. Sizler Vali'nin, İçişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın elisiniz ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur.Bunlar stokçu, rakamları yükseltiyorlar. Dün İçişleri Bakanımızla konuştuk; valilerimizi seferber edeceğiz nerede ahlaksız varsa, stokçu varsa hesabını verecek. Türkiye'yi dize getiremeyeceklerini görenlerin bu gücümüze saldırmaları tesadüf değil. Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz..MARKET RAFINDA YOK DEPODA VARAksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını belirterek, "Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder" dedi..Aydoğdu, beraberindeki Ticaret Müdürü İsmail Sevim, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile birlikte stokçuluk ve fahiş fiyatlara karşı zincir ve yerel marketleri denetledi..Reyonlarında yağ bulunmayan marketlerin Organize Sanayi Bölgesindeki depolarını da gezerek inceleyen Aydoğdu, market yetkililerine stokçuluk yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.Aydoğdu, gazetecilere, görevli ekiplerce marketlerdeki yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.Stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:."Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder. Ayçiçeği yağı sevkiyatlarının ve dağıtımlarının zamanında yapılması çok önemli. Tüm market sahiplerine ve müdürlerine valilik olarak gerekli uyarılarda bulunduk. Devlet olarak Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşanmaktadır. Bazı kendini bilmez menfaatçi gruplar halkımızı yanlış yönlendirerek izdihamlar oluşturmaya çalışmakta. Hiç kimse merak etmesin Türkiye'de tüm vatandaşlarına yetecek ayçiçek yağı var. Biz burada stokçuluk yapmaya çalışan, insanları galeyana getiren fırsatçı insanları kınıyoruz.".