Ayçiçekte sıkıntı yok! Stokçuların adet yalanı: İsteyene depodan getiriyoruz
Ayçiçek yağındaki manipülasyonun önüne geçilmesi için bakanlıkta sunum yapıldı. Üretimde rekorun kırılacağı belirtilirken, arz ve stok sorununun yaşanmayacağı vurgulandı. Tarım Bakanlığı'nın "Yeterli miktarda yağ stokumuz bulunmaktadır" açıklamasına rağmen vatandaşların marketlerden yüksek miktarda yağ alımını sürdürmesi nedeniyle marketler raflardaki yağları kaldırdı. Zincir marketlerde özellikle 5 kilogramlık yağların raflarda yer almaması dikkat çekti. Bir başka market çalışanı, "Yağ var. Satışı yasak değil. Bir kişi 4-5 adet 5 kilogramlık yağ alınca diğer vatandaş yağ alamıyor. Panik yapınca sıkıntı oluşuyor" ifadelerini kullandı.
Ayçiçek yağı üzerinde yapılan fiyat manipülasyonu sonrası vatandaşlar marketlere akın ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, yağda herhangi bir stok sorunu olmadığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, yaşanan manipülasyonun önüne geçilmesi ve fiyatların hızla eski seviyesine gelmesi için yapılacak çalışmaları dinlemek üzere dün
aralarında Toprak Mahsulleri Ofisi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliği yöneticilerinin olduğu bir gruptan brifing aldı.
ÜRETİM REKOR KIRACAK
Yapılan sunumlarda, Türkiye'nin ayçiçek yağında herhangi bir arz ve stok sıkıntısı bulunmadığı, aksine bu yıl ayçiçek üretiminin tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlandığı
ifade edildi. Bakanlıkta birkaç gün sürecek olan çalışmaların ardından fiyatların üzerinde oluşan baskının düşürülmesi için yapılacak çalışmaların yol haritası da belirlenerek
kamuoyuna açıklanacak. Öte yandan Türkiye'nin çok az bir yağ stoku kaldığını ileri sürerek halkı tedirgin edici açıklama yapan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği yöneticilerinin uyarıldığı öğrenildi.
MİLLETİ AÇ BIRAKMAYIZ
Ayçiçeği ekimi ilk olarak Adana bölgesinde bu ay başlayacak. Adana ilinin Yüreğir ilçesine bağlı Belören'de ayçiçek üretimi yapan çiftçi Hüseyin Dilbaz, ayçiçek yağına hücum eden
vatandaşları sağduyuya davet ederek, "Çiftçi her şeyin farkında, bu milleti aç bırakmayız. Her karış toprağı ekip, biçeriz. Kıtlık yaşanmaz. Yaratılan bu algıyı
yıllar önce 70'li yıllarda da yaptılar. Yağı, şekeri saklayıp hükümete zarar verdiler, fiyatları yükselttiler" dedi. Bölgelerinde 5 bin dönüme ayçiçek ekileceğini dile
getiren Dilbaz, "Daha fazla alana bile ekilir. Tohumlarda da bir sıkıntı yok, bol tohumumuz var. Bu ay ayçiçeği ekimini yapacağız ve temmuz-ağustos gibi de ilk
hasadımızı yapacağız" diye konuştu.
MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK
Ayçiçek çiftçisi Eşref Şimşek ise, "Market görüntülerine şaşırıyoruz. Ayçiçek ekimi ve üretiminde de sorun yok. Bu algı sanki stokçuların işi gibi... Vatandaş, ayçiçeğinde
bir mağduriyet yaşamayacak" dedi. Ayçiçek çiftçisi Vehbi Malgir "Geçmiş dönemlerde mazot, şeker, un bulunmamıştı. Şu an öyle bir sorun yok. Vatandaş telaşlanmasın"
ifadelerini kullandı.
OYUNA İZİN VERMEYİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de stoklardaki ayçiçek yağı miktarının hiç bir şey yapılmasa bile temmuz ayına kadar yeteceğini belirterek, "Bunun altında kalırsınız.
Türkiye bir savaş ülkesi değil. Türkiye bir tarım ülkesi. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz" dedi. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması
Ödül Töreni'nde konuşan Nebati, sosyal medyada yayılan yağ kuyruğu gibi görüntülerin spekülatif olduğunu belirterek, "Yağ kuyruğu gibi haberler yapıp 'yağ stoku bitmiştir'
diyenler ülkeye ihanet ediyorlar. Bunu yapanlarla iletişimimiz olacak. Bu oyunlara izin vermeyiz" dedi. Nebati, geçen dönemde tedarik zincirlerindeki sorunlarla küresel enerji
ve emtia fiyatlarındaki artışların, enflasyonun dünya çapında yükselmesine neden olduğunu hatırlattı.
BİR ADETLE SINIRLI DEPODAN VERİLİYOR
Tarım Bakanlığı'nın "Yeterli miktarda yağ stokumuz bulunmaktadır" açıklamasına rağmen vatandaşların marketlerden yüksek miktarda yağ alımını sürdürmesi nedeniyle
marketler raflardaki yağları kaldırdı. Zincir marketlerde özellikle 5 kilogramlık yağların raflarda yer almaması dikkat çekti. Nedenini sorduğumuz bir market çalışanı, "Yağımız var. Depoda tutuyoruz. İsteyene bir tane getiriyoruz. Bu yönde talimat geldi" dedi. Bir başka market çalışanı da, "İnsanlar yağ başında kavga ediyor. 4-5 tane 5 kilogramlık yağ alanlar var. Bir adetle sınırlı olduğunu belirttiğimizde ise bize hakaret ediyorlar. Vatandaşlar kendi aralarında da tartışıyor. Böyle olunca marketlerdeki yağları depoya kaldırmak, isteyene bir adet getirmek en doğru çözüm olarak görüldü" diye konuştu. Bir başka market çalışanı ise, "Yağ var. Satışı yasak değil. Bir kişi 4-5 adet 5 kilogramlık yağ alınca diğer vatandaş yağ alamıyor. Panik yapınca sıkıntı oluşuyor" ifadelerini kullandı.
STOKÇULARA ZABITA BASKINI
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri ürünlere fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan işletmelere göz açtırmıyor. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, son
günlerde yağ satışlarının artmasını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan marketlere denetimler gerçekleştiriyor.
Gelen şikâyet üzerine ilçedeki bir markete yapılan uygulamada 4.5 litrelik ayçiçek yağının raf fiyatının aynı gün içinde 125 TL'den 145 TL'ye satıldığı, yine farklı işletmelerde raflarda
olmayan yağların depolarda saklandığı zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. Denetim neticesinde depodaki yağlar çıkarılarak satışa sunuldu, etiket fiyatları da düşürüldü. Bazı
işletmelerin çalışma ruhsatının da olmadığını gören yetkililer, Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere tespit tutanağı tutarak, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa
istinaden işlem başlattı.