Ayçiçekte sıkıntı yok! Stokçuların adet yalanı: İsteyene depodan getiriyoruz

Ayçiçek yağı üzerinde yapılan fiyat manipülasyonu sonrası vatandaşlar marketlere akın ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, yağda herhangi bir stok sorunu olmadığını açıkladı.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, yaşanan manipülasyonun önüne geçilmesi ve fiyatların hızla eski seviyesine gelmesi için yapılacak çalışmaları dinlemek üzere dünaralarında Toprak Mahsulleri Ofisi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Tarım KrediKooperatifleri Merkez Birliği yöneticilerinin olduğu bir gruptan brifing aldı.ÜRETİM REKOR KIRACAKYapılan sunumlarda, Türkiye'nin ayçiçek yağında herhangi bir arz ve stok sıkıntısı bulunmadığı, aksine bu yıl ayçiçek üretiminin tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlandığıifade edildi. Bakanlıkta birkaç gün sürecek olan çalışmaların ardından fiyatların üzerinde oluşan baskının düşürülmesi için yapılacak çalışmaların yol haritası da belirlenerekkamuoyuna açıklanacak. Öte yandan Türkiye'nin çok az bir yağ stoku kaldığını ileri sürerek halkı tedirgin edici açıklama yapan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği yöneticilerinin uyarıldığı öğrenildi.MİLLETİ AÇ BIRAKMAYIZAyçiçeği ekimi ilk olarak Adana bölgesinde bu ay başlayacak. Adana ilinin Yüreğir ilçesine bağlı Belören'de ayçiçek üretimi yapan çiftçi Hüseyin Dilbaz, ayçiçek yağına hücum edenvatandaşları sağduyuya davet ederek, "Çiftçi her şeyin farkında, bu milleti aç bırakmayız. Her karış toprağı ekip, biçeriz. Kıtlık yaşanmaz. Yaratılan bu algıyıyıllar önce 70'li yıllarda da yaptılar. Yağı, şekeri saklayıp hükümete zarar verdiler, fiyatları yükselttiler" dedi. Bölgelerinde 5 bin dönüme ayçiçek ekileceğini dilegetiren Dilbaz, "Daha fazla alana bile ekilir. Tohumlarda da bir sıkıntı yok, bol tohumumuz var. Bu ay ayçiçeği ekimini yapacağız ve temmuz-ağustos gibi de ilkhasadımızı yapacağız" diye konuştu.MAĞDURİYET YAŞANMAYACAKAyçiçek çiftçisi Eşref Şimşek ise, "Market görüntülerine şaşırıyoruz. Ayçiçek ekimi ve üretiminde de sorun yok. Bu algı sanki stokçuların işi gibi... Vatandaş, ayçiçeğindebir mağduriyet yaşamayacak" dedi. Ayçiçek çiftçisi Vehbi Malgir "Geçmiş dönemlerde mazot, şeker, un bulunmamıştı. Şu an öyle bir sorun yok. Vatandaş telaşlanmasın"ifadelerini kullandı.OYUNA İZİN VERMEYİZHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de stoklardaki ayçiçek yağı miktarının hiç bir şey yapılmasa bile temmuz ayına kadar yeteceğini belirterek, "Bunun altında kalırsınız.Türkiye bir savaş ülkesi değil. Türkiye bir tarım ülkesi. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz" dedi. Halkbank Üreten Kadınlar YarışmasıÖdül Töreni'nde konuşan Nebati, sosyal medyada yayılan yağ kuyruğu gibi görüntülerin spekülatif olduğunu belirterek, "Yağ kuyruğu gibi haberler yapıp 'yağ stoku bitmiştir'diyenler ülkeye ihanet ediyorlar. Bunu yapanlarla iletişimimiz olacak. Bu oyunlara izin vermeyiz" dedi. Nebati, geçen dönemde tedarik zincirlerindeki sorunlarla küresel enerjive emtia fiyatlarındaki artışların, enflasyonun dünya çapında yükselmesine neden olduğunu hatırlattı.BİR ADETLE SINIRLI DEPODAN VERİLİYORTarım Bakanlığı'nın "Yeterli miktarda yağ stokumuz bulunmaktadır" açıklamasına rağmen vatandaşların marketlerden yüksek miktarda yağ alımını sürdürmesi nedeniylemarketler raflardaki yağları kaldırdı. Zincir marketlerde özellikle 5 kilogramlık yağların raflarda yer almaması dikkat çekti. Nedenini sorduğumuz bir market çalışanı, "Yağımız var. Depoda tutuyoruz. İsteyene bir tane getiriyoruz. Bu yönde talimat geldi" dedi. Bir başka market çalışanı da, "İnsanlar yağ başında kavga ediyor. 4-5 tane 5 kilogramlık yağ alanlar var. Bir adetle sınırlı olduğunu belirttiğimizde ise bize hakaret ediyorlar. Vatandaşlar kendi aralarında da tartışıyor. Böyle olunca marketlerdeki yağları depoya kaldırmak, isteyene bir adet getirmek en doğru çözüm olarak görüldü" diye konuştu. Bir başka market çalışanı ise, "Yağ var. Satışı yasak değil. Bir kişi 4-5 adet 5 kilogramlık yağ alınca diğer vatandaş yağ alamıyor. Panik yapınca sıkıntı oluşuyor" ifadelerini kullandı.STOKÇULARA ZABITA BASKINIZeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri ürünlere fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan işletmelere göz açtırmıyor. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, songünlerde yağ satışlarının artmasını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan marketlere denetimler gerçekleştiriyor.Gelen şikâyet üzerine ilçedeki bir markete yapılan uygulamada 4.5 litrelik ayçiçek yağının raf fiyatının aynı gün içinde 125 TL'den 145 TL'ye satıldığı, yine farklı işletmelerde raflardaolmayan yağların depolarda saklandığı zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. Denetim neticesinde depodaki yağlar çıkarılarak satışa sunuldu, etiket fiyatları da düşürüldü. Bazıişletmelerin çalışma ruhsatının da olmadığını gören yetkililer, Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere tespit tutanağı tutarak, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanununaistinaden işlem başlattı.