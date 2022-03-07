Rusya yaptırımlara karşı yeni önlem kararları aldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Batılı ülkelerden gelen yaptırım kararları her geçen gün artmaya devam ediyor.Moskova yönetimi ise bu konudaki önlemlerini artırmaya başladı. Ülkede yurtdışına para transferi sınırı daha da düşürüldü.MALİ İSTİKARARA EK KARARLAR GETİRİLDİRusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek kararlar alındığı belirtildi.Rusya’da vatandaşların yurtdışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi. Daha önce bu sınır 10 bin dolar olarak uygulanıyordu.'DOST' OLMAYANA DOLAR YERİNE RUBLEÖte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin de yeni bir kararname imzaladı. Rus şirketleri, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyebilecek.Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.