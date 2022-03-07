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Pentagon'dan iddia: Rusya Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topluyor

Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi..

Pentagon'dan iddia: Rusya Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topluyor
Ekleme: 7.03.2022 - 22:00 Güncelleme: 7.03.2022 - 22:30 / Editör: Ozge Selin
Pentagon'dan iddia: Rusya Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topluyor
Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.

RUSYA'DAN ABD İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulunduğunu iddia etti.

Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik programı konusunda açıklamalarda bulundu..

Pentagon'un eski Sovyetler Birliği coğrafyasında askeri biyolojik programlar yürüttüğünü belirten Kirillov, şunları söyledi:

'Ukrayna'da 30 biyolojik laboratuvarı içeren ağ oluşturuldu. Bunlar, bilimsel araştırma ve sıhhi epidemiyolojik olarak iki türdür. Askeri kuruma bağlı Black and Veatch şirketi, söz konusu projelerin uygulanması sürecinde yer alıyor.'

Söz konusu laboratuvarın Ukrayna'nın Lviv, Harkiv ve Poltava kentlerinde bulunduğunu ve bunların imha edildiği bilgisini paylaşan Kirillov, burada 'veba, şarbon, bruselloz, difteri, salmonelloz, dizanteri patojenleri izine rastlandığını' ileri sürdü.

Kirillov, Ukrayna'daki bu tür programların acilen imha edildiğini sözlerine ekledi.

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