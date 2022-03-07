Gaziantep FK - Hatayspor Maçı Ne Zaman? Gaziantep FK - Hatayspor Maçı Saat Kaçta?
Gaziantep FK - Hatayspor maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Hatayspor maçı hangi kanalda? Gaziantep FK - Hatayspor saat kaçta? İşte merak edilenler...
Gaziantep FK - Hatayspor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak karşılaşma hakkında araştırmalar başladı. Hatayspor’u konuk edecek Gazintep bu mücadeleyi kazanarak moral bulmak istiyor. Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman ve Gaziantep FK - Hatayspor maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Gaziantep FK - Hatayspor Maçı Ne Zaman?
Gaziantep FK - Hatayspor maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman ve Gaziantep FK - Hatayspor maçı saat kaçta soruları yer aldı. Karşılaşmanın 20.00’da başlayacağı biliniyor. Maçı canlı olarak beIN Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Gaziantep FK - Hatayspor Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Gaziantep FK – Hatayspor maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gaziantep FK - Hatayspor maçı muhtemel ilk 11’leri yer alıyor. İşte karşılaşmada forma giyecek isimler;
Gaziantep FK: Ekrem, Oğuz, Tosca, Papy, Caulker, Furkan, Recep, Sagal, Doğan, Maxim, Figueiredo
Hatayspor: Munir, Emre, Burak, Fatih, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Saba, Benzia, El Kabi, Diouf
Bu Akşam Hangi Maçlar Var?
Bu akşam oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar var sorusu yer aldı. Futbolseverler bu akşam oynanacak maçın yanı sıra diğer liglerde oynanacak karşılaşmalar da ilgiyle takip edildi. İşte bu akşam oynanacak maçlar;
19:00 Akhmat Grozny – Rubin Kazan Rusya Premier Lig Bilyoner
20:00 Balıkesirspor – Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00 Kayserispor – Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Beşiktaş – M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig beIN Sports 1 20:00 Gaziantep FK – Hatayspor Spor Toto Süper Lig beIN Sports 3
21:00 Aarhus – Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi Bilyoner
21:00 Legia Varşova – Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner
22:00 Ajax – ADO Den Haag Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong AZ – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong PSV – FC Emmen Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong Utrecht – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:30 Nottingham Forest – Huddersfield İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
22:45 Toulouse – Dunkerque HB Fransa Ligue 2 beIN Sports 2
23:00 Tottenham – Everton İngiltere Premier Lig S Sport
23:00 Athletic Bilbao – Levante İspanya La Liga Spor Smart, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD
23:00 Real Sociedad B – Sporting Gijon İspanya La Liga 2 Bilyoner
23:00 San Martin – Grau Peru Primera-Apertura Bilyoner
23:15 Tondela – Belenenses Portekiz Liga NOS Bilyoner
Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman ve Gaziantep FK - Hatayspor maçı saat kaçta sorularına cevapları sizler için derledik. Güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitenizi takip edebilirsiniz.