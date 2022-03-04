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Duygu Delen davasında flaş gelişme! Mahkeme sanık Mehmet Kaplan hakkında...

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in eski erkek arkadaşının 4. kattaki evinin balkonundan düşerek ölümüyle ilgili cinayet suçundan tutuklu yargılanan sanık Mehmet Kaplan ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Duygu Delen davasında flaş gelişme! Mahkeme sanık Mehmet Kaplan hakkında...
Ekleme: 4.03.2022 - 14:34 Güncelleme: 4.03.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Duygu Delen davasında flaş gelişme! Mahkeme sanık Mehmet Kaplan hakkında...
Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10'uncu duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. SEGBİS sistemiyle tutuklu olduğu Gaziantep Cezaevinden duruşmaya katılan sanık Mehmet Kaplan, Duygu Delen'i öldürmediğini tekrarlarken Cumhuriyet Savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönündeki talebini yineledi.

Delen ailesinin avukatları, sanığın Duygu'yu bayıltana kadar darp ettikten sonra kucağına alarak balkona getirdiğini ve 4. kattan aşağıya attığını ve cinayet suçunu işlediğini belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duygu Delen davasında flaş gelişme! Mahkeme sanık Mehmet Kaplan hakkında...

Sanık avukatları ise Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu ve diğer uzmanlardan gelen raporların müvekkillerinin ifadeleriyle uyumlu olduğunu iddia ederek beraat kararı verilmesini talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, aranın ardından kararını açıkladı. Tutuklu sanık Mehmet Kaplan hakkında, 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'cinsel istismar' suçundan beraat kararı veren mahkeme, 'konutta yağma' suçundan 10 yıl hapis, 'hakaret' suçundan ise 1800 TL para cezası verdi.

Sanık hakkında, 18 aydır bulunduğu cezaevinde yattığı süre dikkate alınarak tahliye kararı verildi

OLAY

13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Batıkent Mahallesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Duygu Delen, eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetmiş, olaydan sonra Mehmet Kaplan tutuklanmıştı.
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