2022 Fitre Ne Kadar? 2022 Fitre Miktarı Açıklandı!
Bu sene fitre miktarını merak edenler konuyla ilgili açıklamayı bekliyordu. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamayla birçok kişi araştırmalara başladı. Peki, 2022 fitre ne kadar? 2022 fitre ücreti açıklandı mı? fitre ne zaman verilir? İşte merak edilenler...
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2022 yılı fitre miktarı ortaya çıktı. Bu nedenle birçok vatandaş 2022 fitre ne kadar ve 2022 fitre miktarı açıklandı mı sorularına cevap aramaya başladı. Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında düzenlenen toplantının ardından bu seneki fitre miktarı ortaya çıktı. 2022 Fitre ne kadar ve fitre ne zaman verilir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
2022 Fitre Miktarı Açıklandı Mı?
Birçok kişi fitre hakkında yapılacak açıklamayı ilgiyle takip ediyordu. Bu nedenle vatandaşlar 2022 fitre miktarı açıklandı mı ve 2022 fitre miktarı ne kadar sorularına cevap aramaya başladı. Din işleri Yüksek Kurulu’nun Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplanmasının ardından bu sene için ödenmesi gereken fitre miktarı ortaya çıktı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca konuya açıklık getirmek için “Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır." açıklamasında bulunuldu.
2022 Fitre Ne Kadar?
2022 yılı fitre miktarı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 fitre ne kadar ve bu sene fitre ücreti ne kadar soruları yer alıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar konu hakkında yapılacak açıklamayı ilgiyle bekliyordu. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından alınan kararla 2022 yılının Ramazan ayından itibaren fitre ücretinin 40 lira olarak belirlendiği aktarıldı.
Geçen Sene Fitre Ne Kadardı?
Fitre vermek isteyenler bu sene ödenmesi gereken miktarı öğrendikten sonra konuyla ilgili araştırmalarını detaylandırdı. Vatandaşlar geçen sene fitre ne kadardı sorusunun cevabını merak ediyor. Her sene Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlenen miktarlar alım gücüne göre değişiklik gösterebilmektedir. İşte geçtiğimiz yıllardaki fitre miktarları;
2002 3 TL
2003 3,5 TL
2004 3,85 TL
2005 4 TL
2006 4,5 TL
2007 5 TL
2008 6 TL
2009 6,5 TL
2010 7 TL
2011 7,5 TL
2012 8,5 TL
2013 9,5 TL
2014 10 TL
2015 11,5 TL
2016 15 TL
2017 16 TL
2018 19 TL
2019 23 TL
2020 27 TL
2021 28 TL
2022 40 TL