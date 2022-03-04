2022 Fitre Ne Kadar? 2022 Fitre Miktarı Açıklandı!

2022 Fitre Miktarı Açıklandı Mı?



2022 Fitre Ne Kadar?



Geçen Sene Fitre Ne Kadardı?



Fitre Nedir?



Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2022 yılı fitre miktarı ortaya çıktı. Bu nedenle birçok vatandaşvesorularına cevap aramaya başladı. Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında düzenlenen toplantının ardından bu seneki fitre miktarı ortaya çıktı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Birçok kişi fitre hakkında yapılacak açıklamayı ilgiyle takip ediyordu. Bu nedenle vatandaşlarvesorularına cevap aramaya başladı. Din işleri Yüksek Kurulu’nun Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplanmasının ardından bu sene için ödenmesi gereken fitre miktarı ortaya çıktı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca konuya açıklık getirmek için “Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır." açıklamasında bulunuldu.2022 yılı fitre miktarı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar konu hakkında yapılacak açıklamayı ilgiyle bekliyordu. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından alınan kararla 2022 yılının Ramazan ayından itibaren fitre ücretinin 40 lira olarak belirlendiği aktarıldı.Fitre vermek isteyenler bu sene ödenmesi gereken miktarı öğrendikten sonra konuyla ilgili araştırmalarını detaylandırdı. Vatandaşlarsorusunun cevabını merak ediyor. Her sene Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlenen miktarlar alım gücüne göre değişiklik gösterebilmektedir. İşte geçtiğimiz yıllardaki fitre miktarları;2002 3 TL2003 3,5 TL2004 3,85 TL2005 4 TL2006 4,5 TL2007 5 TL2008 6 TL2009 6,5 TL2010 7 TL2011 7,5 TL2012 8,5 TL2013 9,5 TL2014 10 TL2015 11,5 TL2016 15 TL2017 16 TL2018 19 TL2019 23 TL2020 27 TL2021 28 TL2022 40 TLFitreyle ilgili olarak en sık aratılanlardan biri devesorusudur. Fitre dinimizce gerekli olan bir sadakadır. Kişinin kendisinin ve küçük çocuklarının fitresini vermesi gerekir. Fitre Ramazan Bayramının birinci gününde veya bir gün öncesinde verilmelidir. Burada amaçlanan yoksul bir kişinin günlü yiyeceği miktarın karşılanmasıdır.