Ramazanda En Uzun Orucu Kim Tutacak? Oruç Süresi Nasıl Hesaplanıyor?
Ramazan ayında oruç sürelerinin nasıl hesaplandığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, oruç süresi nasıl hesaplanır? En kısa orucu hangi il tutacak? En uzun orucu kim tutacak? İşte merak edilenler...
Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Oruç tutmaya hazırlanan birçok Müslüman ne kadar süre aç ve susuz kalınacağı hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ramazanda en uzun orucu kim tutacak ve oruç süresi nasıl hesaplanır soruları yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edilmeye başladı. En kısa oruç ne kadar sürecek ve en uzun oruç ne kadar sürecek sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Ramazanda En Uzun Orucu Kim Tutacak?
Ramazan ayının gelmesinin ardından birçok kişi oruç hakkında detayları araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ramazanda en uzun orucu kim tutacak sorusu yer alıyor. 2 Nisan itibariyle oruç tutulmaya başlanacak. İlk iftar ise saat 18.35’te Iğdır ilinde açılacak. En uzun orucu ise 14 saat 27 dakika olarak Kırklareli ve Sinop tutacak.
Oruç Süresi Nasıl Hesaplanır?
İllere göre değişiklik gösteren iftar ve imsak saatleri oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında oruç süresi nasıl hesaplanır sorusu yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hicri takvimdeki 12 ayı temsil eden ve kameri ayları hesaplama amacıyla kullanılan yöntemle yapıldığını ve Ay’ın Dünya etrafındaki dönüşü bu noktada esas alındığını belirtti. İşlek "İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasının gerektiğini söyledi. Bu hesaplamadan hareketle bu yıl ramazan ayında içtimanın Greenwich saatiyle 1 Nisan Cuma günü saat 06.25'te, rüyetin ise aynı gün saat 21.21'de yaşanacağını belirten İşlek, "Dolayısıyla 2 Nisan Cumartesi günü ramazan ayının birinci günü oluyor." ifadelerini kullanarak konuya açıklık getirdi.
İstanbul İftar ve İmsak Saatleri Nasıl?
Milyonlarca İstanbullu vatandaş İstanbul imsak ve sahur vakitleri hakkında araştırmalara başladı. İşte oldukça merak edilen vakitler;
1 02.04.2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:58
2 03.04.2022 Pazar 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
3 04.04.2022 Pazartesi 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:01
4 05.04.2022 Salı 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
5 06.04.2022 Çarşamba 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
6 07.04.2022 Perşembe 05:02 06:31 13:11 16:49 19:41 21:05
7 08.04.2022 Cuma 05:00 06:30 13:11 16:49 19:43 21:06
8 09.04.2022 Cumartesi 04:59 06:28 13:11 16:50 19:44 21:07
9 10.04.2022 Pazar 04:57 06:26 13:11 16:50 19:45 21:09
10 11.04.2022 Pazartesi 04:55 06:25 13:10 16:50 19:46 21:10
11 12.04.2022 Salı 04:53 06:23 13:10 16:51 19:47 21:11
12 13.04.2022 Çarşamba 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:13
13 14.04.2022 Perşembe 04:49 06:20 13:10 16:51 19:49 21:14
14 15.04.2022 Cuma 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15
15 16.04.2022 Cumartesi 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51 21:17
16 17.04.2022 Pazar 04:43 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18
17 18.04.2022 Pazartesi 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:20
18 19.04.2022 Salı 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21
19 20.04.2022 Çarşamba 04:37 06:11 13:08 16:53 19:55 21:23
20 21.04.2022 Perşembe 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:24
21 22.04.2022 Cuma 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:25
22 23.04.2022 Cumartesi 04:32 06:07 13:08 16:54 19:58 21:27
23 24.04.2022 Pazar 04:30 06:05 13:07 16:55 20:00 21:28
24 25.04.2022 Pazartesi 04:28 06:04 13:07 16:55 20:01 21:30
25 26.04.2022 Salı 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:31
26 27.04.2022 Çarşamba 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:22 06:00 13:07 16:56 20:04 21:34
28 29.04.2022 Cuma 04:21 05:58 13:07 16:56 20:05 21:36
29 30.04.2022 Cumartesi 04:19 05:57 13:06 16:56 20:06 21:37
30 01.05.2022 Pazar 04:17 05:56 13:06 16:57 20:07 21:39