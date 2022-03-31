Ramazanda En Uzun Orucu Kim Tutacak? Oruç Süresi Nasıl Hesaplanıyor?

Ramazanda En Uzun Orucu Kim Tutacak?



Oruç Süresi Nasıl Hesaplanır?



İstanbul İftar ve İmsak Saatleri Nasıl?



Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Oruç tutmaya hazırlanan birçok Müslüman ne kadar süre aç ve susuz kalınacağı hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edilmeye başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Ramazan ayının gelmesinin ardından birçok kişi oruç hakkında detayları araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. 2 Nisan itibariyle oruç tutulmaya başlanacak. İlk iftar ise saat 18.35’te Iğdır ilinde açılacak. En uzun orucu ise 14 saat 27 dakika olarak Kırklareli ve Sinop tutacak.İllere göre değişiklik gösteren iftar ve imsak saatleri oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hicri takvimdeki 12 ayı temsil eden ve kameri ayları hesaplama amacıyla kullanılan yöntemle yapıldığını ve Ay’ın Dünya etrafındaki dönüşü bu noktada esas alındığını belirtti. İşlek "İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasının gerektiğini söyledi. Bu hesaplamadan hareketle bu yıl ramazan ayında içtimanın Greenwich saatiyle 1 Nisan Cuma günü saat 06.25'te, rüyetin ise aynı gün saat 21.21'de yaşanacağını belirten İşlek, "Dolayısıyla 2 Nisan Cumartesi günü ramazan ayının birinci günü oluyor." ifadelerini kullanarak konuya açıklık getirdi.Milyonlarca İstanbullu vatandaşhakkında araştırmalara başladı. İşte oldukça merak edilen vakitler;1 02.04.2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:582 03.04.2022 Pazar 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:593 04.04.2022 Pazartesi 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:014 05.04.2022 Salı 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:025 06.04.2022 Çarşamba 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:036 07.04.2022 Perşembe 05:02 06:31 13:11 16:49 19:41 21:057 08.04.2022 Cuma 05:00 06:30 13:11 16:49 19:43 21:068 09.04.2022 Cumartesi 04:59 06:28 13:11 16:50 19:44 21:079 10.04.2022 Pazar 04:57 06:26 13:11 16:50 19:45 21:0910 11.04.2022 Pazartesi 04:55 06:25 13:10 16:50 19:46 21:1011 12.04.2022 Salı 04:53 06:23 13:10 16:51 19:47 21:1112 13.04.2022 Çarşamba 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:1313 14.04.2022 Perşembe 04:49 06:20 13:10 16:51 19:49 21:1414 15.04.2022 Cuma 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:1515 16.04.2022 Cumartesi 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51 21:1716 17.04.2022 Pazar 04:43 06:16 13:09 16:52 19:52 21:1817 18.04.2022 Pazartesi 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:2018 19.04.2022 Salı 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:2119 20.04.2022 Çarşamba 04:37 06:11 13:08 16:53 19:55 21:2320 21.04.2022 Perşembe 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:2421 22.04.2022 Cuma 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:2522 23.04.2022 Cumartesi 04:32 06:07 13:08 16:54 19:58 21:2723 24.04.2022 Pazar 04:30 06:05 13:07 16:55 20:00 21:2824 25.04.2022 Pazartesi 04:28 06:04 13:07 16:55 20:01 21:3025 26.04.2022 Salı 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:3126 27.04.2022 Çarşamba 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33Kadir Gecesi27 28.04.2022 Perşembe 04:22 06:00 13:07 16:56 20:04 21:3428 29.04.2022 Cuma 04:21 05:58 13:07 16:56 20:05 21:3629 30.04.2022 Cumartesi 04:19 05:57 13:06 16:56 20:06 21:3730 01.05.2022 Pazar 04:17 05:56 13:06 16:57 20:07 21:39