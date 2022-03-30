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Ticaret Bakanlığı yalanladı: Kesinlikle gerçeği yansıtmamakta

Ticaret Bakanlığı: "Katar’a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı yalanladı: Kesinlikle gerçeği yansıtmamakta
Ekleme: 30.03.2022 - 16:24 Güncelleme: 30.03.2022 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanlığı yalanladı: Kesinlikle gerçeği yansıtmamakta
Ticaret Bakanlığı: 'Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.' açıklamasında bulundu.

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