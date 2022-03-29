FETÖ, TSK'ya nasıl sızdı? İtirafçı anlattı: Soruların hepsi aynen çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Adliye Mahrem yapılanmasında yer alan Hakim-Savcı çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturmada operasyon için düğmeye basıldı. Savcılığın talimatları doğrultusunda Ankara TEM şube Müdürlüğü ekipleri tarafından etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları neticesinde tespit edilen 18'i avukat 1'i ihraç hakim 2'si özel sektör çalışanı 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken 5 firarinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.SORULARI YEMİN ETTİRİP VERDİLERElde edilen bilgilere göre şüphelilerin, hakim- savcı çalışma evlerinde kaldıkları süre içerisinde sorumlu mahrem imamlar tarafından getirilen sorulara çalıştıkları, çalışma evlerinde üst düzey tedbir uygulandığı, giriş ve çıkışlarda tek tek girildiği saptandı. Ayrıca bu evlerde telefon kullanılmadığı, şüphelilerin aileleriyle görüşmek için ev civarındaki ankesörlü ve sabit hatları kullandıkları, mahrem imamlar tarafından evlereadli-idari yargı ile askeri hakimlik sınavlarındaki soruların bir kısmı veya tamamının yemin ettirildikten sonra verildiği ortaya çıkarıldı.A4 KAĞIDINDA 60 SORU VE CEVAPSoruşturma dosyasında yer alan V.U. isimli itirafçının beyanları ise örgütün üyelerine verdikleri soruların sınavda aynen çıktığını gözler önüne serdi. 2014 yılında 'Metin' kod isimli mahrem imamın kendisiyle özel olarak konuşmak için buluştuğunu aktaran V.U. 'Bana Askeri hakimlik sınavına hazırlanıp hazırlanmadığımı sordular. Ben de askeri, idari ve adli olmak üzere hakimlik sınavlarına çalıştığımı söyledim. Bana elindeki poşetin içerisinden bir a4 kağıdı uzattı. Bu soruların askeri hakimlik sınavında çıkabileceğini, kendisine bu konuda hiçbir soru sormamamı, kağıda bir saat bakıp kendisine vermemi söyledi. Ayrıca buluştuğumuz eve bir daha gelmemem gerektiğini, telefon numaramı değiştirmemi ve askeri hakimlik sınavından sonra 3-4 hafta sonra Ankara Kızılay'daki bir kafede saat 11.00 sularında buluşacağımızı söyledi' dedi.60 SORUDAN 60'I DA SINAVDA AYNEN ÇIKTIAskeri hakimlik sınav sorularını aldıktan sonra incelemeye başlayan V.U., kağıtta 60 tane karışık derslerden soru olduğunu, bu soruların doğru cevaplarının da işaretlenmiş olduğunu aktardı. 1 saat inceledikten sonra kağıdı kendisine geri verdiğini söyleyen V.U., '2 hafta sonra İstanbul Deniz Harp Okuluna gittim. Askeri hakimlik sınavına girdiğimde 'Metin' kod isimli şahsın bana verdiği 60 sorudan 60'ının da sınavda aynen çıktığını gördüm. Sınavda toplam 100 soru vardı' ifadelerini kullandı.