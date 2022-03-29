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Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında flaş gelişme!

Sosyal medyadan dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu’nun, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ekleme: 29.03.2022 - 15:32 Güncelleme: 29.03.2022 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya üzerinden dini değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan ve şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı katledenlere yönelik övgü dolu paylaşımlarda bulunan Deniz Furkan Talu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Talu hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Talu'nun sosyal medyada tepkilere yol açan paylaşımlarına yer verildi.

Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında flaş gelişme!

‘AŞAĞILAMANIN DA ÖTESİNDE'
İddianamede, Talu'nun paylaşımlarının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, halkın din bakımından farklı özelliklerine sahip bir kesimi olan Müslüman vatandaşlar açısından diğer kesimi aleyhine salt aşağılamanın da ötesinde kin ve düşmanlığa tahrik edici mahiyette olduğu gibi kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan başkaları için ucuz saldırı niteliğinde bulunduğu vurgulandı.

‘KİN VE NEFRETE TAHRİK ETTİ'
Söz konusu paylaşımların sosyal medya platformlarında geniş bir yakın uyandırdığı aktarılan iddianamede, eylemin soyut saygısızlık, ret ve aşağılamanın ötesinde, halkın bir kesimini yoğun bir biçimde kin ve nefrete tahrik ettiği, toplum kesimi üzerinde kin ve nefret duygularının oluşumuna etkide bulunduğu aktarıldı.

Dini değerlere hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında flaş gelişme!

‘SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME' SUÇLARINDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
İddianamede, şüpheli Talu'nun, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ile ‘suçu ve suçluyu övme' suçlarından cezalandırılmasını istendi.

Mahkemeye gönderilen iddianamenin kabulü durumunda Talu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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