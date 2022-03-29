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Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı? Adalet Bakanlığı CTE Cezaevi İzinleri Ne Zaman Bitecek?

Açık cezaevi izinleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında açık cezaevi izinleri uzatılacak mı sorusu yer alıyor. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izni uzadı mı? Açık cezaevinde kimler kalır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 29.03.2022 - 12:43 Güncelleme: 29.03.2022 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı? Adalet Bakanlığı CTE Cezaevi İzinleri Ne Zaman Bitecek?
Açık cezaevi izinleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevi izinleri uzatılmıştı. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek sorusuna cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı? Adalet Bakanlığı CTE Cezaevi İzinleri Ne Zaman Bitecek?

Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı?


Açık cezaevi izinleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Birçok mahkum ve mahkum yakını konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu yer alıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrası pandemi nedeniyle açık cezaevi izinlerinin uzatıldığı belirtilmişti. İzinlerin 31 Mart tarihinde sonra ermesi beklenirken konu hakkında beklenen açıklama geldi. Son olarak izinler Ocak 2022 tarihinde uzatılmıştı. Adalet bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla açık cezaevi izinlerinin bir kez daha uzatıldığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ocak ayındaki açık cezaevi izinlerinin uzatılmasıyla ilgili 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanılmıştı. 5. Yargı Paketi’ne göre açık cezaevi izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılabilecek.


Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı? Adalet Bakanlığı CTE Cezaevi İzinleri Ne Zaman Bitecek?

Açık Cezaevinde Kimler Kalır?


Açık cezaevi izni birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında açık cezaevinde kimler kalır sorusu bulunuyor. Açık cezaevinde üç yıl ve daha az suç almış hükümlüler kalmaktadır. Adam yaralama, dolandırıcılık, hürriyeti tahdit, mala zarar verme, tehdit gibi suçlar bu durumlar arasında bulunur. Ayrıca taksirli suçlarda beş yıl altında cezaya mahkum olanlar doğrudan açık cezaevine geçebilirler.
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