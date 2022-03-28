Nar Ekşili Zeytinyağlı Sarma Nasıl Yapılır:? Evde Kolay Nar Ekşili Sarma Tarifi

Evde Kolay Nar Ekşili Sarma İçin Gerekli Malzemeler



Nar Ekşili Zeytinyağlı Sarma Nasıl Yapılır?



Nar ekşili zeytinyağlı sarma tarifi Türk mutfağının oldukça sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Zeytinyağlı sarmayı çok sevenler bu lezzeti bir de nar ekşisi ile denemek için arama motorlarına yöneldi. Birçok kişi tarafından sık sık aratılanveiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.bu tarifi denemek isteyenler tarafından sık sık aratılıyor. Bu nedenle aram motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalara başladı. Bu noktada dikkat etmeniz gereken konulardan biri de malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Doğal ve kaliteli ürünler tercih ettiğinizde çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte birçok kişi tarafından oldukça merak edilen nar ekşili sarma için gereken malzemeler;• 2 su bardağı pirinç• 1 adet soğan• 2 diş sarımsak• 1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası• 1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası• 1 çay bardağı zeytin yağı• Yarım demet maydanoz• Yarım çay bardağı ayçiçek yağı• 2-3 yemek kaşığı nar ekşisi• 1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan• 1 tatlı kaşığı kuru nane• 1 tatlı kaşığı pul biber• 1,5 tatlı kaşığı tuz• 1 adet küçük domatesNar ekşili zeytinyağlı sarma tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Sarma tarifi ülkemizde oldukça beğenilen lezzetler arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kişi tarif hakkındaki detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi . Nar ekşili zeytinyağlı sarma için ilk olarak salamura yaprakları tuzundan arındırmak için sıcak suda bekletmeniz gerekmektedir. Bu işlemin ardından kuru soğanları yemeklik bir şekilde doğradıktan sonra maydanozları ince ince doğrayın ve sarımsakları rendeleyin. Pirinçlerinizi iyice yıkadıktan sonra süzün ve nişastasından arındığından emin olun. Karıştırma kabına tüm malzemeleri alarak dilediğiniz baharatları damak zevkinize göre ekleyin. Tadını kontrol ettikten sonra sarmalarınızı güzelce sarın. Sarmaların üzerini geçecek kadar su ekleyin ve üzerine tabak kapatın. Kaynama aşamasına gelene kadar orta ateşte kaynadıktan sonra ise kısık ateşte yavaşça pişirin. Yaklaşık 30-45 dakika bekledikten sonra piştiğinden emin olun ve ocağın altını kapatın. Nar ekşili zeytinyağlı sarmalarınızı afiyetle tüketebilirsiniz.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı tariften haberdar olmak ve güncel gelişmeleri öğrenmek için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.