ABD'nin Polonya'daki patriotları ilk kez görüntülendi! Namlular Ukrayna'ya çevrili...

ABD'nin Ukrayna için Polonya'ya gönderdiği ve kurulumu gerçekleştirilen Patriotlar yerinde görüntülendi. Küçük bir orduyla beraber PolonyaUkrayna sınırına 80 kilometre uzaklıkta kurulu halde duran Patriotların yanında ise küçük bir ABD ordusu duruyor.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetini arttırarak devam ediyor. Şehirlerde açılan koridorlarla insanlar evlerini terk etmek zorundakalırken, ülkeyi terk eden Ukraynalıların sayısı 4 milyona yaklaştı. Ukrayna'nın doğusunu terk edenlerin ilk tercihi ise 'güvenli kent' adını verdikleri Lviv oluyor. Lviv merkez ise, son 24 saat içerisinde Rusya ordusu tarafından yapılan hava saldırılarının hedefi oldu. Savunma hazırlıkları haftalar öncesinden başlayan şehirde tarihi kilise ve heykellerin camları kapatılırken, birçok tarihi sığınakta yeniden gün yüzüne çıkmıştı.Bu saldırılar olurken ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya – Ukrayna sınırına 70 kilometre uzaklıkta olması dikkatleri çekerken, Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, 'Bugünkü saldırılar şunu demek istedi. 'Merhaba Başkan Biden'. Çünkü şu an kendisi Polonya'da. Lviv, Polonya sınırından sadece 70 kilometre uzaklıkta. Dünya artık bunu anlamak zorunda. Tehlike çok ciddi' açıklamasında bulundu. Bütün bu saldırıların yanı sıra, dünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Kimi ülkeler insani yardım kimileri ise askeri envanter desteği verdi. Ancak bu desteklerin en somut olanı yerinde görüntülendi. ABD'ye ait uçaksavar füzeleri 'Patriot' Ukrayna sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan şehrin havalimanında kurulu bir şekilde görüldü. Namluları Ukrayna sınırına dönük olan Patriotlarla beraber ABD'nin Polonya'ya küçük bir ordu göndermiş olması da dikkat çekti. Patriotların kurulumunun yapıldığı ve küçük ordunun konumlandırıldığı askeri tesisi görüntülendi.Saldırıların devam etmesiyle insanlar açılan koridorlar aracılığıyla Ukrayna'nın batısına doğru giderek Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Buraya doğru yola çıkanların en çok tercih ettiği şehir ise Lviv. İnsanlar Lviv'i 'güvenli şehir' olarak nitelendirirken, şehrin merkezi son 24 saat içerisinde Rus füzelerinin hedefi oldu. Merkezde yer alan bir yakıt deposu ve asker tesis ikişer kez hedef alındı. Saldırılar sonrasında 5 kişi yaralanırken, saldırılarda herhangi bir sivilin zarar görmediği duyuruldu. Bu saldırılar sonrasında Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Rusya'nın bu saldırılarıyla bir mesaj vermek istediğini anlatarak, 'Bugünkü saldırılar şunu demek istedi. 'Merhaba Başkan Biden'. Çünkü şu an kendisi Polonya'da. Lviv, Polonya sınırından sadece 70 kilometre uzaklıkta. Dünya artık bunu anlamak zorunda. Tehlike çok ciddi. Kimse bir sonraki planı bilmiyor. Tüm şehirlerimiz çok zor durumda' açıklamalarında bulundu.PATRİOTLAR UKRAYNA SINIRINDA HAZIRDünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Kimileri insani yardım kimileri ise askeri envanter desteği veriyor. Bu adımlardan en somutunu ise ABD atmış durumda. Ukrayna - Polonya sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan bir şehirde ABD'nin Ukrayna için gönderdiği ve Polonya sınırına kurulumu gerçekleştirilen Patriotları yerinde görüntülendi. Yanında küçük bir ordunun da olması dikkat çeken Patriotların, kurulu ve namlularının Ukrayna'ya doğru çevrili olduğu görüldü.FÜZE SALDIRILARINA KARŞI CAMLAR KAPATILMIŞTISaldırılar öncesinde Lviv'deki savunma hazırlıkları haftalar öncesinden başlamıştı. Tarihi kiliseler ve heykeller çuvallara girip kapatılırken, şehrin birçok noktasında kontrol noktaları ve mevziler oluşturulmuştu. Ancak Rusya'nın gerçekleştirdiği bu saldırı sonrasında Lviv'de artık 'güvenli kent' statüsünden çıktı. Nüfusunun 5 katına yakınını ağırlayan ve uğurlayan Lviv, bombaların hedefi olduktan sonra artık güvenli değil.YÖN TABELALARI KAPATILMIŞTILviv'deki savunma hazırlıkları kapsamında daha önce kentin giriş - çıkışında bulunan yön tabelalarının üstü örtülmüştü. Tabelalar, herhangi bir kara operasyonu olma ihtimaline karşın saklanmıştı.HEYKELLER FÜZE KORUMASI İÇİN ÇUVALA GİRDİAyrıca kentin kilit ve önemli birçok noktasında bulunan 300 - 500 yıl aralığındaki tarihi heykeller de füze saldırılarından korunmak için özel tasarım çuvallara sokulmuştu. Rusya'nın işgaline karşı savunma hazırlıklarının sürdüğü Lviv'de tarih neredeyse bütün hatlarıyla çuvala girmişti.3,5 MİLYONUN 2,3'Ü POLONYA'YA GİTTİSavaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 3,5 milyonu aşarken, resmi rakamlara göre bunlardan 2 milyon 268 bini Lviv üzerinden Polonya'ya gitti. Başkent Kiev başta olmak üzere Harkov, Sumi ve Mariupol'de hatlar halen sıcak tutulurken, yeni insani koridorların açılmasıyla insanlar akın akın Lviv'e gelerek Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.