  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'nin Polonya'daki patriotları ilk kez görüntülendi! Namlular Ukrayna'ya çevrili...

Rusya-Ukrayna savaşı 1 ayı geride bırakırken, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği sürüyor. Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya saldırılar nedeniyle en terdirgin ülke pozisyonunda bulunuyor. ABD, Polonya'yı olası bir saldırıdan korumak için onlarca patriot gönderdi. ABD'nin gönderdiği patriotlar yerinde görüntülendi.

Ekleme: 28.03.2022 - 11:08 Güncelleme: 28.03.2022 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
ABD'nin Polonya'daki patriotları ilk kez görüntülendi! Namlular Ukrayna'ya çevrili...ABD'nin Ukrayna için Polonya'ya gönderdiği ve kurulumu gerçekleştirilen Patriotlar yerinde görüntülendi. Küçük bir orduyla beraber PolonyaUkrayna sınırına 80 kilometre uzaklıkta kurulu halde duran Patriotların yanında ise küçük bir ABD ordusu duruyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetini arttırarak devam ediyor. Şehirlerde açılan koridorlarla insanlar evlerini terk etmek zorundakalırken, ülkeyi terk eden Ukraynalıların sayısı 4 milyona yaklaştı. Ukrayna'nın doğusunu terk edenlerin ilk tercihi ise 'güvenli kent' adını verdikleri Lviv oluyor. Lviv merkez ise, son 24 saat içerisinde Rusya ordusu tarafından yapılan hava saldırılarının hedefi oldu. Savunma hazırlıkları haftalar öncesinden başlayan şehirde tarihi kilise ve heykellerin camları kapatılırken, birçok tarihi sığınakta yeniden gün yüzüne çıkmıştı.

ABD'nin Polonya'daki patriotları ilk kez görüntülendi! Namlular Ukrayna'ya çevrili...

Bu saldırılar olurken ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya – Ukrayna sınırına 70 kilometre uzaklıkta olması dikkatleri çekerken, Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, 'Bugünkü saldırılar şunu demek istedi. 'Merhaba Başkan Biden'. Çünkü şu an kendisi Polonya'da. Lviv, Polonya sınırından sadece 70 kilometre uzaklıkta. Dünya artık bunu anlamak zorunda. Tehlike çok ciddi' açıklamasında bulundu. Bütün bu saldırıların yanı sıra, dünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Kimi ülkeler insani yardım kimileri ise askeri envanter desteği verdi. Ancak bu desteklerin en somut olanı yerinde görüntülendi. ABD'ye ait uçaksavar füzeleri 'Patriot' Ukrayna sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan şehrin havalimanında kurulu bir şekilde görüldü. Namluları Ukrayna sınırına dönük olan Patriotlarla beraber ABD'nin Polonya'ya küçük bir ordu göndermiş olması da dikkat çekti. Patriotların kurulumunun yapıldığı ve küçük ordunun konumlandırıldığı askeri tesisi görüntülendi.

Saldırıların devam etmesiyle insanlar açılan koridorlar aracılığıyla Ukrayna'nın batısına doğru giderek Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Buraya doğru yola çıkanların en çok tercih ettiği şehir ise Lviv. İnsanlar Lviv'i 'güvenli şehir' olarak nitelendirirken, şehrin merkezi son 24 saat içerisinde Rus füzelerinin hedefi oldu. Merkezde yer alan bir yakıt deposu ve asker tesis ikişer kez hedef alındı. Saldırılar sonrasında 5 kişi yaralanırken, saldırılarda herhangi bir sivilin zarar görmediği duyuruldu. Bu saldırılar sonrasında Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Rusya'nın bu saldırılarıyla bir mesaj vermek istediğini anlatarak, 'Bugünkü saldırılar şunu demek istedi. 'Merhaba Başkan Biden'. Çünkü şu an kendisi Polonya'da. Lviv, Polonya sınırından sadece 70 kilometre uzaklıkta. Dünya artık bunu anlamak zorunda. Tehlike çok ciddi. Kimse bir sonraki planı bilmiyor. Tüm şehirlerimiz çok zor durumda' açıklamalarında bulundu.

ABD'nin Polonya'daki patriotları ilk kez görüntülendi! Namlular Ukrayna'ya çevrili...

PATRİOTLAR UKRAYNA SINIRINDA HAZIR
Dünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Kimileri insani yardım kimileri ise askeri envanter desteği veriyor. Bu adımlardan en somutunu ise ABD atmış durumda. Ukrayna - Polonya sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan bir şehirde ABD'nin Ukrayna için gönderdiği ve Polonya sınırına kurulumu gerçekleştirilen Patriotları yerinde görüntülendi. Yanında küçük bir ordunun da olması dikkat çeken Patriotların, kurulu ve namlularının Ukrayna'ya doğru çevrili olduğu görüldü.

FÜZE SALDIRILARINA KARŞI CAMLAR KAPATILMIŞTI
Saldırılar öncesinde Lviv'deki savunma hazırlıkları haftalar öncesinden başlamıştı. Tarihi kiliseler ve heykeller çuvallara girip kapatılırken, şehrin birçok noktasında kontrol noktaları ve mevziler oluşturulmuştu. Ancak Rusya'nın gerçekleştirdiği bu saldırı sonrasında Lviv'de artık 'güvenli kent' statüsünden çıktı. Nüfusunun 5 katına yakınını ağırlayan ve uğurlayan Lviv, bombaların hedefi olduktan sonra artık güvenli değil.

ABD'nin Polonya'daki patriotları ilk kez görüntülendi! Namlular Ukrayna'ya çevrili...

YÖN TABELALARI KAPATILMIŞTI
Lviv'deki savunma hazırlıkları kapsamında daha önce kentin giriş - çıkışında bulunan yön tabelalarının üstü örtülmüştü. Tabelalar, herhangi bir kara operasyonu olma ihtimaline karşın saklanmıştı.

HEYKELLER FÜZE KORUMASI İÇİN ÇUVALA GİRDİ
Ayrıca kentin kilit ve önemli birçok noktasında bulunan 300 - 500 yıl aralığındaki tarihi heykeller de füze saldırılarından korunmak için özel tasarım çuvallara sokulmuştu. Rusya'nın işgaline karşı savunma hazırlıklarının sürdüğü Lviv'de tarih neredeyse bütün hatlarıyla çuvala girmişti.

3,5 MİLYONUN 2,3'Ü POLONYA'YA GİTTİ
Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 3,5 milyonu aşarken, resmi rakamlara göre bunlardan 2 milyon 268 bini Lviv üzerinden Polonya'ya gitti. Başkent Kiev başta olmak üzere Harkov, Sumi ve Mariupol'de hatlar halen sıcak tutulurken, yeni insani koridorların açılmasıyla insanlar akın akın Lviv'e gelerek Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.
CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde isyan var! İZELMAN çalışanlarından eylem kararı
Türkiye'deki müzakere öncesi Zelenskiy'den yeşil ışık: Rusya'nın 3 talebini kabul edebiliriz
Haftalık vaka haritası açıklandı!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan müzakere açıklaması!
NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Son 30 yılın en büyüğü: Dikkat çeken Finlandiya detayı...
CHP'li İzmir Büyülşehir Belediyesi'nde 'intikam' skandalı! Verdikleri kıyafetleri bile geri istediler!
Annesini canice katledip başında sela okudu! Sözleri kan dondurdu: O deccal ben Hz. İsa'yım...
Suriye'de PKK'lı teröristler camiye saldırıp Kur’an-ı Kerim yaktı
Biden'ın sözleri sonrası Macron'dan Putin açıklaması: 'Kasap' ifadesini kullanmayacağım
MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
İşgalde 33'üncü gün: Müzakere masası İstanbul'da kurulacak
PKK'lı hainlerin yazışmaları deşifre oldu! Saldırı için uzi ve glock...
Hava saldırılarının azaldığı Kiev'de hayat normale dönüyor!
Yunan basını: Türkiye, Avrupa'ya gaz iletiminde hak iddia ediyor
Samsunlu Gezek kardeşlerin 16 milyar TL vurgunu! Bankanın kurtaramadığı parayı sigorta mı ödeyecek?
Ekşi Sözlük ile CHP arasındaki gizli anlaşma açığa çıktı! Troll ordusuyla algı propagandası yapıyorlar!
Kabinenin gündeminde Ukrayna krizi ve ekonomi var
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaş trafik çilesi çekerken 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yaptı
Gıdada ucuzluk seferberliği! Hükümetten flaş hamle!
Büyük tehlikeyi metaverse tetikleyecek! Yemek yemiyor, duş almıyorlar

Büyük tehlikeyi metaverse tetikleyecek! Yemek yemiyor, duş almıyorlar

Sır perdesi aralandı! Bir yaşındaki kız canlı canlı gömüldü, aramaya gidenler kayboldu

Sır perdesi aralandı! Bir yaşındaki kız canlı canlı gömüldü, aramaya gidenler kayboldu

Merkez Bankası açıkladı! 5 TL'lik banknotlarda değişiklik

Merkez Bankası açıkladı! 5 TL'lik banknotlarda değişiklik

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre! İçişleri Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre! İçişleri Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Meteoroloji uzmanı uyardı: Camları açmayın

Meteoroloji uzmanı uyardı: Camları açmayın

Konut satışında yeni dönem! KDV istisnasında değişiklik yapılacak…

Konut satışında yeni dönem! KDV istisnasında değişiklik yapılacak…