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Kibar Feyzo Ne Zaman Çekildi? Kibar Feyzo Filmi Nerede Çekildi?

Kibar Feyzo filmi oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kibar Feyzo oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. Kibar Feyzo oyuncuları kimler? Kibar Feyzo konusu endir? Kibar Feyzo ne zaman çekildi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 27.03.2022 - 11:29 Güncelleme: 27.03.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Kibar Feyzo Ne Zaman Çekildi? Kibar Feyzo Filmi Nerede Çekildi?
Kibar Feyzo filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz eserleri arasında yer alan Kibar Feyzo günümüzde hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kibar Feyzo nerede çekildi ve Kibar Feyzo ne zaman çekildi soruları yer alıyor. Ayrıca filmin konusu da oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. Başrollerinde Kemal Sunal ve Müjde Ar gibi duayen oyuncuları barındıran film unutulmaz yapımlar arasında yer almaktadır. Kibar Feyzo ne zaman çekildi ve Kibar Feyo konusu nedir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Kibar Feyzo Ne Zaman Çekildi?


Yeşilçam filmleri arasında oldukça sevilen ve hala büyük bir ilgiyle izlenen filmler arasında Kibar Feyzo bulunuyor. Bu nedenle birçok izleyici konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında ise Kibar Feyzo ne zaman çekildi sorusu yer aldı. Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen gibi usta isimlerin yer aldığı film 1978 yılında sinemalarda gösterilmeye başladı.

Kibar Feyzo Nerede Çekildi?


Fimle iligli en çok aratılan sorulardan biri de Kibar Feyzo nerede çekildi sorusudur. Bu nedenle birçok kişi filmin nerelerde çekildiğini araştırıyor. Kibar Feyzo Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan Kavacık Mahallesi’nde çekilmiştir.

Kibar Feyzo Konusu Nedir?


Kibar Feyzo konusu Feyzo’nun askerden dönmesiyle başlar. Döndükten sonra Gülo’ya talip olan Feyzo, Gülo’nun babasının başlık parası istediğini öğrenir. Gülo’nun talibinin çok fazla olması nedeniyle Gülo’nun babası başlık parası için açık arttırma yöntemini kullanır. On bin lira peşinat ve on bin lira senet karşılığında Feyzo açık arttırmayı kazanır. Bu durum sonucunda Feyzo kente gider ve borçlarını ödemek için çalışmaya başlar. Geri döndüğü zamanlarda ise kentlerde artık başlık parası diye bir durumun olmadığını köylülere anlatmaya çalışır. Ağalık düzenin kalktığını ve başlık parası kuralının olmadığını anlatmak için ağaya karşı bir ayaklanma oluşturur.

Kibar Feyzo Ne Zaman Çekildi? Kibar Feyzo Filmi Nerede Çekildi?

Kibar Feyzo Oyuncuları Kimler?


Kibar Feyzo oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Kibar Feyzo oyuncuları kimler sorusu oldu. Kibar Feyzo filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Müjde Ar gibi usta oyuncular yer alırken yan rollerde ise Adile Naşit, Şener Şen gibi duayenler bulunmaktadır. İşte birçok izleyici tarafından sık sık aratılan Kibar Feyzo oyuncu kadrosu;


Kemal Sunal

Kibar Feyzo


Müjde Ar

Gülo

Kibar Feyzo Ne Zaman Çekildi? Kibar Feyzo Filmi Nerede Çekildi?


Adile Naşit

Sakine Kadın


Şener Şen

Maho Ağa


İhsan Yüce

Hacı Hüso


İlyas Salman

Bilo


Erdal Özyağcılar

Zülfo


Bahri Ateş

Topal Hoca





Tuncer Selvi

Köylü





Abdullah Ferah

Memo


Reşit Çıldam

Köylü

Sabahat İzgü


Hüseyin Kaşif

Gelinin Babası


Celal Yonat

Tuvaletçi


Kibar Feyzo filmi nerede çekildi ve Kibar Feyza filmi oyuncuları kimler soruları birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyordu. Bu nedenle konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Birçok farklı konudan anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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