Kibar Feyzo Ne Zaman Çekildi? Kibar Feyzo Filmi Nerede Çekildi?

Kibar Feyzo Ne Zaman Çekildi?



Kibar Feyzo Nerede Çekildi?



Kibar Feyzo Konusu Nedir?

Kibar Feyzo Oyuncuları Kimler?



Kibar Feyzo filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz eserleri arasında yer alan Kibar Feyzo günümüzde hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Ayrıca filmin konusu da oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. Başrollerinde Kemal Sunal ve Müjde Ar gibi duayen oyuncuları barındıran film unutulmaz yapımlar arasında yer almaktadır.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Yeşilçam filmleri arasında oldukça sevilen ve hala büyük bir ilgiyle izlenen filmler arasında Kibar Feyzo bulunuyor. Bu nedenle birçok izleyici konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında isesorusu yer aldı. Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen gibi usta isimlerin yer aldığı film 1978 yılında sinemalarda gösterilmeye başladı.Fimle iligli en çok aratılan sorulardan biri desorusudur. Bu nedenle birçok kişi filmin nerelerde çekildiğini araştırıyor. Kibar Feyzo Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan Kavacık Mahallesi’nde çekilmiştir.Feyzo’nun askerden dönmesiyle başlar. Döndükten sonra Gülo’ya talip olan Feyzo, Gülo’nun babasının başlık parası istediğini öğrenir. Gülo’nun talibinin çok fazla olması nedeniyle Gülo’nun babası başlık parası için açık arttırma yöntemini kullanır. On bin lira peşinat ve on bin lira senet karşılığında Feyzo açık arttırmayı kazanır. Bu durum sonucunda Feyzo kente gider ve borçlarını ödemek için çalışmaya başlar. Geri döndüğü zamanlarda ise kentlerde artık başlık parası diye bir durumun olmadığını köylülere anlatmaya çalışır. Ağalık düzenin kalktığını ve başlık parası kuralının olmadığını anlatmak için ağaya karşı bir ayaklanma oluşturur.da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Kibar Feyzo oyuncuları kimler sorusu oldu. Kibar Feyzo filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Müjde Ar gibi usta oyuncular yer alırken yan rollerde ise Adile Naşit, Şener Şen gibi duayenler bulunmaktadır. İşte birçok izleyici tarafından sık sık aratılan Kibar Feyzo oyuncu kadrosu;Kemal SunalKibar FeyzoMüjde ArGüloAdile NaşitSakine KadınŞener ŞenMaho Ağaİhsan YüceHacı Hüsoİlyas SalmanBiloErdal ÖzyağcılarZülfoBahri AteşTopal HocaTuncer SelviKöylüAbdullah FerahMemoReşit ÇıldamKöylüSabahat İzgüHüseyin KaşifGelinin BabasıCelal YonatTuvaletçivesoruları birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyordu. Bu nedenle konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Birçok farklı konudan anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.