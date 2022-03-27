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Almanya'da ırkçılık! Lisede Türk öğrencileri rencide eden ödev tepki çekti

Almanya'nın Duisburg kentindeki Krupp lisesinde "Hansel ve Gretel" masalından esinlenerek oluşturulan ve Türkleri rencide eden ifadelerin yer aldığı "Murat ve Ayşe" ödevi tepki çekti.

Almanya'da ırkçılık! Lisede Türk öğrencileri rencide eden ödev tepki çekti
Ekleme: 27.03.2022 - 15:58 Güncelleme: 27.03.2022 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da ırkçılık! Lisede Türk öğrencileri rencide eden ödev tepki çekti
Söz konusu ödevde, Murat ve Ayşe'nin ormanda geçen hikayesinde, ormanda döner kebap aramasını konu eden bir metin yer alıyor. Metnin sonunda öğrencilerden 4 soruya yanıt vermeleri isteniyor.

Almanya'da avukatlık yapan Fatih Zingal,  yaptığı açıklamada, ön yargı ve klişelere hizmet eden ödevi eleştirerek bir öğretmenin öğrencilerine neden böyle bir ödev verme ihtiyacı hissettiğini merak ettiğini söyledi.

Daha önce de okullarda Türk ve yabancıları ötekileştiren ya da ırkçı ifadelerin yer aldığı ödevler verildiğini hatırlatan Zingal, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer'in bu konuda açıklama yapmasını talep etti.

Avukat Zingal, 'Irkçılık ve ayrımcılık içeren bütün ders malzemelerinin tekrar gözden geçirilmesi bir elzemdir. Çünkü bu ilk hadise değildir, son hadise de olmayacak. Birçok ders kitabında ırkçılık ve ayrımcılık mevcut. Özellikle Türkleri aşağılayan ifadeler yer aldığı için Eğitim Bakanlığının tüm ders materyallerini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz.' dedi.

Almanya'da ırkçılık! Lisede Türk öğrencileri rencide eden ödev tepki çekti

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada da söz konusu olayın Eğitim Ataşeliği tarafından incelendiği ve konunun takipçisi olunacağı belirtildi.
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Almanya'da ırkçılık! Lisede Türk öğrencileri rencide eden ödev tepki çekti
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