İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!
Sıfır araba fiyatları ve sıfır araç kampanyaları araç almak isteyenler tarafından arama motorlarında en çok aratılan konuların başında geliyor. Küresel piyasalardaki çip ve emtia sorunları, Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarına etkisi gibi etkenler nedeniyle otomotiv endüstrisinde satışlar yavaşlamaya başlasa da bazı markalar zam yapmamakta direniyor.
İşte en ucuz sıfır otomobiller...
Citroen C3 1.2 PureTech Manuel - 335.000 TL
Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo - 368.900 TL
Fiat Egea 1.4 Fire Easy - 265.900 TL
Honda City 1.5L VTEC Otomatik - 382.200 TL
Hyundai i10 1.2 MPI Manuel - 285.000 TL
Kia Picato 1.0L Manuel - 299.900 TL
Mitsubishi Space Star Otomatik - 303.250 TL
Nissan Micra 1.0 Manuel - 388.800 TL
Opel Corsa 1.2 Manuel - 379.900 TL
Peugot 208 1.2 Manuel - 362.500 TL
Renault 1.0 Sce Manuel - 311.000 TL
Seat Ibiza 1.0 Evo Manuel - 320.000 TL
Skoda Fabia 1.0 Manuel - 379.900 TL
Toyota Corolla 1.5 Manuel - 381.900 TL
Volkswagen Polo 1.0 Manuel - 371.300 TL