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İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

Sıfır araba fiyatları ve sıfır araç kampanyaları araç almak isteyenler tarafından arama motorlarında en çok aratılan konuların başında geliyor. Küresel piyasalardaki çip ve emtia sorunları, Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarına etkisi gibi etkenler nedeniyle otomotiv endüstrisinde satışlar yavaşlamaya başlasa da bazı markalar zam yapmamakta direniyor.

Ekleme: 25.03.2022 - 13:27 Güncelleme: 25.03.2022 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!
İşte en ucuz sıfır otomobiller...

Citroen C3 1.2 PureTech Manuel - 335.000 TL

Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo - 368.900 TL

Fiat Egea 1.4 Fire Easy - 265.900 TL

Honda City 1.5L VTEC Otomatik - 382.200 TL

Hyundai i10 1.2 MPI Manuel - 285.000 TL

Kia Picato 1.0L Manuel - 299.900 TL

Mitsubishi Space Star Otomatik - 303.250 TL

Nissan Micra 1.0 Manuel - 388.800 TL

Opel Corsa 1.2 Manuel - 379.900 TL

Peugot 208 1.2 Manuel - 362.500 TL

Renault 1.0 Sce Manuel - 311.000 TL

Seat Ibiza 1.0 Evo Manuel - 320.000 TL

Skoda Fabia 1.0 Manuel - 379.900 TL

Toyota Corolla 1.5 Manuel - 381.900 TL

Volkswagen Polo 1.0 Manuel - 371.300 TL
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