İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri!

Sıfır araba fiyatları ve sıfır araç kampanyaları araç almak isteyenler tarafından arama motorlarında en çok aratılan konuların başında geliyor. Küresel piyasalardaki çip ve emtia sorunları, Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarına etkisi gibi etkenler nedeniyle otomotiv endüstrisinde satışlar yavaşlamaya başlasa da bazı markalar zam yapmamakta direniyor.