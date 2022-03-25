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Beyaz Gazete
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CHP'liler 2023 seçimleri için o ismi istiyor! CHP'li Muhittin Böcek duyurdu salonda alkışlar yükseldi

CHP tarafından Antalya'da düzenlenen "Büyük Örgüt Buluşması" programına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 2023 adayına ilişkin yaptığı açıklamada adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Böcek'in Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından salonda alkış sesleri yükseldi..

CHP'liler 2023 seçimleri için o ismi istiyor! CHP'li Muhittin Böcek duyurdu salonda alkışlar yükseldi
Ekleme: 25.03.2022 - 21:31 Güncelleme: 25.03.2022 - 22:13 / Editör: Ozge Selin
CHP'liler 2023 seçimleri için o ismi istiyor! CHP'li Muhittin Böcek duyurdu salonda alkışlar yükseldi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek törende yaptığı konuşmada partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti.

'ADAYIMIZ SİZSİNİZ'

Böcek konuya ilişkin açıklamasında, 'Halkımızın sorunlarını biliyoruz. Milletimiz sandığın önüne gelmesini istiyor. Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız.' diye konuştu.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bu sözleri ayağa kalkan partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

'İTTİFAK KABUL EDERSE ADAY OLURUM'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmaya yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, 'İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık.' dedi.

'MERAL AKŞENER, BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR'

İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. İfadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, 'Akşener, Başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır.' dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ DEVAM EDECEK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'a verdiği röportajda 2023 için parti içinde en büyük rakibini olan İmamoğlu için de kapıları kapattı.

Anketlerde de isimleri yer alan ve bazı kesimlerce 'potansiyel aday' olarak öne çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Kılıçdaroğlu, 'Onlar görevlerine devam edecek' dedi.

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CHP'liler 2023 seçimleri için o ismi istiyor! CHP'li Muhittin Böcek duyurdu salonda alkışlar yükseldi
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