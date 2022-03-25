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Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde bir aylık bir zaman dilimi geride kalırken savaş bölgesine yabancı askerlerin gelişi ise aralıksız sürüyor. Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı.

Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar
Ekleme: 25.03.2022 - 10:06 Güncelleme: 25.03.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 30 gündür devam ediyor.

Dünyanın birçok ülkesinden insanlar Ukrayna’ya gelerek Ukrayna ordusu saflarında Rusya karşısında savaşıyor.

Ukrayna ordusuna katılan yabancılar bu kez Amerika’dandı.

Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar

Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı. Başkent savunmasında yer alan Amerikalı askerlerin gayet rahat tavırları da görüntülere yansıdı.

Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı. Başkent savunmasında yer alan Amerikalı askerlerin gayet rahat tavırları da görüntülere yansıdı.

Dünyanın birçok ülkesinden insanlar Ukrayna’ya gelerek Ukrayna ordusu saflarında Rusya karşısında savaşıyor.
Amerikalı askerler Ukrayna'da: Bir köyü Rus ordusundan arındırdılar
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