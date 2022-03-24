Elon Musk nasıl da mutlu! O haberi dansla kutladı!

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada nihayet amacına ulaştı.Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında geçen yıl üretime başlayacaktı. Ardından yerel makamlardan geciken onaylar, fabrikanın açılışını günümüze kadar ertelediTESLA'NIN ALMANYA FABRİKASI SONUNDA AÇILDIFirmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikası, aylar süren bekleyişin ardından açıldı.3 binden fazla çalışanı bulunan Tesla'nın dünyadaki 5'inci büyük fabrikasının açılışına, Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı.ELON MUSK DANS EDEREK KUTLADIElon Musk, ilk Tesla Model Y araçlarını sahiplerine teslim ettiği Berlin fabrikasının açılışında dans etti.YILDA 500 BİN ARAÇ ÜRETECEKBerlin'in güneydoğusundaki Grünheide'de batarya ve yılda 500 bin otomobil üretimi gerçekleştirmek üzere tasarlanan fabrika, 2 yılda inşa edildi.Fabrika, Tesla'ya dünyanın en rekabetçi otomobil pazarlarından birinde üretim üssü imkanı tanıyor. 5 milyar euroya mal olan fabrikanın, 12 bin kişinin istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.