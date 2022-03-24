CHP üyesi Özgür Aybaş'tan İslam'a hakaret ve terör propagandası

CHP üyesi de olan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın Twitter hesabından yaptığı iğrenç paylaşımlar ortaya çıktı. İslam'a hakaret ve galiz küfürler eden Aybaş'ın, PKK/YPG'li teröristlere de övgüler düzdüğü görüldü.

Sosyal medya üzerinden yaptığı provokasyonlarla sıkça gündeme gelen ve CHP üyesi de olan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın skandal tweetleri ortaya çıktı.İSLAM'A HAKARET EDİP TERÖRİST ÖVDÜİslam'a ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan Aybaş'ın, terör örgütü PKK/YPG sempatizanlığı da yaptığı görüldü.İğrenç paylaşımlarıyla büyük tepki çeken Aybaş'ın, bazı tweetlerini hesabından kaldırması dikkat çekti.İşte skandal paylaşımlardan birkaçı: