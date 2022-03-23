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Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirirken, NATO nükleer saldırı ihtimaline karşı Rusya'yı uyardı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, nükleer silah kullanılmasının savaşın doğasını değiştireceğini belirterek, Rusya'ya "nükleer savaşı kazanamazsın" mesajı verdi. Öte yandan Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol kentinin uydu görüntüleri yayınlandı. Uydu fotoğraflarında şehrin farklı noktalarından yükselen dumanlar görüldü.

Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü
Ekleme: 23.03.2022 - 21:46 Güncelleme: 23.03.2022 - 22:00 / Editör: Ozge Selin
Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat tarihinde Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başlayan savaş 28. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor.

Rusya'nın savaş kararının ardından ABD, AB, BM ve NATO kanadından Rusya'nın doğrudan ekonomisini hedef alan yaptırım kararları alınırken, Moskova yönetimi de yaptırımlara güçlü bir şekilde yanıt verdi.

Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybının önüne geçmek için birçok ülke liderinin diplomasi trafiği devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den flaş bir açıklama geldi.

ZELENSKİY, NATO ÜYELİĞİ TALEBİNDEN VAZGEÇMEK İÇİN 3 ŞART SUNDU

Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü

NATO'DAN RUSYA'YA 'NÜKLEER SAVAŞI KAZANAMAZSIN' MESAJI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, nükleer silah kullanılmasının savaşın doğasını değiştireceğini belirterek, Rusya'ya 'nükleer savaşı kazanamazsın' mesajı verdi.

NATO'DAN RUSYA'YA 'NÜKLEER SAVAŞI KAZANAMAZSIN' MESAJI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, nükleer silah kullanılmasının savaşın doğasını değiştireceğini belirterek, Rusya'ya 'nükleer savaşı kazanamazsın' mesajı verdi.

ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Uydu fotoğraflarında şehrin farklı noktalarından yükselen dumanlar görülürken, yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan Mariupol kentinde temel gıda besinlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Ayrıca şehirde hiçbir telefon şebekesinin ve internetin çekmediği öğrenilirken, halk tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor.

Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü
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