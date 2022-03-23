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Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? 23 Mart Güncel Sigara Fiyatları

Sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu yer aldı. Peki, 23 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar? 23 Mart sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 23.03.2022 - 11:00 Güncelleme: 23.03.2022 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? 23 Mart Güncel Sigara Fiyatları
23 Mart güncel sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sigara fiyatları ne kadar oldu ve 23 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar soruları yer aldı. Gelen zamların ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Yeni yıl ile birlikte sigara fiyatlarına gelen 2 liralık zam oldukça tepki çekmişti. Bu nedenle sosyal medyadan konuyla ilgili birçok eleştiri dile getirildi. Sigara fiyatları ne kadar ve 23 Mart güncel sigara fiyatları için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu?


Sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu yer alıyor. Philip Morris, BAT ve JTİ gibi sigara markalarının yeni bir zam yapıp yapmadığı merak ediliyor. 23 Mart güncel sigara fiyatları şu şekilde sıralanabilir;

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 25,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
Parliament Midnight Blue: 26,50 TL
Murattı: 25,00 TL
Murattı Blu: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
L&M: 23,50 TL


Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? 23 Mart Güncel Sigara Fiyatları

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL
Tekel 2000: 21, 50 TL
Tekel 2001: 21,50 TL
Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun: 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL

IMPERIAL TOBACCO

Davidoff Slims: 25,00 TL
Davidof: 25,00 TL
Davidof C Line Blue: 22,00 TL
Bianca: 23,00 TL
Polo:21,50
West: 21,00 TL
West Grey SL: 22,00 TL
Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
Winston: Slender: 22,00 TL
Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL
Winston: 23,00 TL
Camel Slender: 21,50 TL
Camel: 22,00 TL
LD: 21,50 TL
Monte Carlo Slender: 21,50 TL
Monte Carlo: 21,50 TL


Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? 23 Mart Güncel Sigara Fiyatları

Sigaraya Ne Kadar Zam Geldi?


Birçok kişi tarafından aratılan konular arasında sigaraya ne kadar zam geldi sorusu yer alıyor. Yeni yıla girilmesinin ardından birçok kişi sigara fiyatlarına zam gelmesine tepki göstermişti. Yeni fiyatları duyan birçok kişi sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Sigara zammı ile ilgili olarak yapılan açıkalamada13 Mart tarihi itibariyle sigaralara 2 TL zam yapılacağı aktarılmıştı. Bu nedenle en ucuz sigara 23.5 liraya yükseldi. En pahalı sigara ise 27.5 TL oldu. Sigara fiyatları hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.


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