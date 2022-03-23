Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? 23 Mart Güncel Sigara Fiyatları

Sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu yer aldı. Peki, 23 Mart güncel sigara fiyatları ne kadar? 23 Mart sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu?



Sigaraya Ne Kadar Zam Geldi?



23 Mart güncel sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Gelen zamların ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Yeni yıl ile birlikte sigara fiyatlarına gelen 2 liralık zam oldukça tepki çekmişti. Bu nedenle sosyal medyadan konuyla ilgili birçok eleştiri dile getirildi.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu yer alıyor. Philip Morris, BAT ve JTİ gibi sigara markalarının yeni bir zam yapıp yapmadığı merak ediliyor.şu şekilde sıralanabilir;Marlboro Edge: 25,00 TLMarlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TLMarlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TLMarlboro Red/Touch: 27,00 TLParliament: 27,50 TLParliament Midnight Blue: 26,50 TLMurattı: 25,00 TLMurattı Blu: 24,00 TLLark: 24,00 TLChesterfield: 23,50 TLL&M: 23,50 TLKent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TLKent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TLKent: Blue, Grey, White: 23,00 TLKent Slims: Black, Grey: 25,00 TLTekel 2000: 21, 50 TLTekel 2001: 21,50 TLViceroy: 22,00 TLPall Mall: 22,00 TLSamsun: 22,00 TLMaltepe: 22,00 TLRothmans: 21,50 TLDavidoff Slims: 25,00 TLDavidof: 25,00 TLDavidof C Line Blue: 22,00 TLBianca: 23,00 TLPolo:21,50West: 21,00 TLWest Grey SL: 22,00 TLImperial Classic Red SL: 22,00 TLWinston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TLWinston: Slender: 22,00 TLWinston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TLWinston: Xsence Black&Gray: 24,00 TLWinston: 23,00 TLCamel Slender: 21,50 TLCamel: 22,00 TLLD: 21,50 TLMonte Carlo Slender: 21,50 TLMonte Carlo: 21,50 TLBirçok kişi tarafından aratılan konular arasındasorusu yer alıyor. Yeni yıla girilmesinin ardından birçok kişi sigara fiyatlarına zam gelmesine tepki göstermişti. Yeni fiyatları duyan birçok kişi sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Sigara zammı ile ilgili olarak yapılan açıkalamada13 Mart tarihi itibariyle sigaralara 2 TL zam yapılacağı aktarılmıştı. Bu nedenle en ucuz sigara 23.5 liraya yükseldi. En pahalı sigara ise 27.5 TL oldu. Sigara fiyatları hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.