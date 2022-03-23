Putin'e darbe üstüne darbe: Maripul'u ele geçirecek isimdi! Ölen üst düzey komutan sayısı 15'e yükseldi

Rusya-Ukrayna savaşı dördüncü haftasına girdi. Rusya'nın hedeflerinin gerisinde kaldığı ve beklediğinin çok üzerinde asker kaybı yaşadığı belirtiliyor. Bunların içinde üst düzey komutanlar da var. Putin'in Ukrayna ile savaşının başlamasından bu yana 15. üst düzey komutanını kaybettiği bildirildi.MARİPOL'U ELE GEÇİRMEK İÇİN KİLİT İSİMDİİngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Albay Alexei Sharov, 200 binden fazla kişinin mahsur kaldığı Ukrayna kenti Mariupol'da öldürüldü. Sharov'un Rusya'nın son derece önemli gördüğü kente ele geçirmek için kritik bir role sahip olduğu belirtiliyordu.Albay Alexei Sharov, Ukrayna'da ölen en son üst düzey Rus subayı oldu. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu kadar kısa sürede bu kadar fazla komutan kaybetmediği belirtiliyor.UKRAYNA ORDUSU DUYURDUUkrayna ordusu subayı Anatoliy Stefan, Rusya Deniz Piyadeleri'ne bağlı 810. Zhukov Tugayı'nın komutanı olan Sharov'un ölümünü sosyal medya hesaplarından duyurdu.Sharov'un ölümü, 45. Mühendislik Alayı Komutanı Albay Nikolay Ovcharenko'nun ölümünün ardından geldi.SAVAŞTA KAÇ RUS ASKERİ ÖLDÜ?Pentagon savaşta 7 bin Rus askerinin ödüğünü tahmin ediyor. Ukrayna tarafının iddiasına göre ise bu sayı 14 binin üzerinde.Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıklamıştı.