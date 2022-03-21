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Sokak ortasında tanımadığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!

Ümraniye'de, işe gitmek üzere evden çıkan Batuhan Kurt, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanan Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Batuhan Kurt'un ağabeyi Oğuzhan Kurt ise olay sonrası yaşananları şöyle anlattı "Olay olduktan sonra annemi arıyor. 'Anne ben bıçaklandım, ambulansa haber verin' diyor. Annem, 'Neredesin annem' dediğinde, 'Anne ben sokaktayım' diyor."

Sokak ortasında tanımadığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!
Ekleme: 21.03.2022 - 11:58 Güncelleme: 21.03.2022 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Sokak ortasında tanımadığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü!
Olay, geçen cumartesi saat 08.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi.

Kapalıçarşı'daki kuyumcuda çalışan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, işe gitmek üzere evden çıktı.

Kurt, sokakta yürüdüğü sırada yanından geçen kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden yaralanan Batuhan Kurt, düştüğü yerden kalkarak koşmaya başladı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Panikle koşan genç, annesini arayarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ANNE BEN BIÇAKLANDIM AMBULANSA HABER VERİN' DİYOR"
Batuhan Kurt'un ağabeyi Oğuz Kurt, "Dün sabah saatlerinde kardeşim evden çıkıyor işe gitmek için. Telefonla uğraşırken bıçaklanıyor. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından iki kere bıçak darbesi alıyor.Hastaneye kaldırılıyor, hayatını orada kaybetti. Olay olduktan sonra annemi arıyor.

'Anne ben bıçaklandım, ambulansa haber verin' diyor. Annem, 'Neredesin annem' dediğinde, 'Anne ben sokaktayım' diyor. Kendisi çok temiz düzgün bir insandı.

21 yaşındaydı kardeşim. Kimseyle husumeti olmayan, mahallede eş dost tarafından çok sevilen bir çocuktu. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Emniyet güçlerinden yardım istiyoruz" dedi.

CİNAYET KAMERADA
Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yolda yürüyen şüphelinin karşısına çıkan Batuhan Kurt'u bıçaklayarak uzaklaştığı, yere düşen Kurt'un ağaya kalkarak yürüdüğü görülüyor.
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