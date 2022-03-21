  • USD: 14,82 - 14,84
  • EURO: 16,37 - 16,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Her ay maaşlara 300 TL ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...

Yüzbinlerce emniyet mensubunu yakından ilgilendiren müjdeli haber gelmişti. Maaş promosyon talimatı bugün itibariyle 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre maaşlara ilave ödeme gelecek. Buna göre polislerin maaşlarına her ay 300 TL promosyon ödemesi yansıtılacak. Ayrıca bu tutar her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılacak.

Her ay maaşlara 300 TL ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...
Ekleme: 21.03.2022 - 18:41 Güncelleme: 21.03.2022 - 18:51 / Editör: Ozge Selin
Her ay maaşlara 300 TL ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...
Yüzbinlerce emniyet mensubunu yakından ilgilendiren 'promosyon anlaşması' haberi geldi. Emniyet Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre maaşlara ilave ödeme geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan promosyon anlaşması gereği emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacak. Her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılarak güncellenecek. Protokolün süresi 5 yıl olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.

20.07.2007 tarih ve 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 17.07.2012 tarihli ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 34 sıra No'lu Genel Tebliğ çerçevesinde maaş ve ücretlerin bankalar üzerinden ödenmesi ve promosyon ödemesine ilişkin işlemler yürütülmektedir.

5 YILLIK PROTOKOL İMZALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü bu işlemleri merkezi olarak yapılarak, daha yüksek promosyon ödemesi alınması ve belirli bankacılık hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanılması amacı ile sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, 18.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı ile beş yıllık promosyon protokolü imzaladı.

6 AYDA BİR MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANINDA ARTACAK

İmzalanan protokol dahilinde: promosyon ödemeleri, aylık 300.00 TL ile başlayıp, Ocak 2023 tarihi itibari ile her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılarak güncellenecek, ilerleyen süreçte de protokol süreleri dolacak olan birimler, bitiş tarihi 18.03.2027 olacak şekilde Bankanın ilgili şubeleri ile ek protokol imzalayabilecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü bu hususları içeren genelgesini bugün itibariyle 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdi.

Her ay maaşlara 300 TL ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...



Elden para vermeyi reddedip akbil basmak isteyen yolcuya İETT yetkilisinden hakaret: Konuşma gevşek gevşek
Muğlalı ünlü işadamı Muhammed Talha Koçar FETÖ'nün infaz koruma memurlarının imamı çıktı
21 Mart koronavirüs verileri açıklandı
Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 18 araç birbirine girmişti! 8 aylık bebekten sevindiren haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
CHP'li Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş' çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride
Her ay maaşlara 300 TL ek ödeme! 81 ile yazı ile bildirildi...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
ABD'den flaş soykırım kararı! Resmen kabul ettiler...
Boğaziçi Davası'nda arbede: CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenliğe saldırdı
Aleksis Çipras: Türkiye'nin bölgedeki rolü arttı
HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde PKK lehine sloganlar attılar!
Başkan Erdoğan su faturalarında indirime gidilmesi için çağrı yapmıştı! Türkiye'de en pahalı su tarifesi İzmir'de!
Başkan Erdoğan'dan Metaverse Forumu'nda dünyaya çağrı: Dijital Hukuk Düzeni kurulmalı
İşgalde 26'ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede
Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı
TEMA, CHP'li İBB'nin ağaç katliamına neden sessiz? Tepkilerden sonra çark etti...
FETÖ'nün kirli oyunu gözler önüne serildi! FETÖ kaosunun maşası doktor sendikaları!
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı
Türkiye'de bir ilk olacak! Kuyumcular harekete geçti: Altınbank geliyor

Türkiye'de bir ilk olacak! Kuyumcular harekete geçti: Altınbank geliyor

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi: Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Gazını kavanozlara koyarak satan OnlyFans modeli Stephanie Matto, emekliliğini açıkladı! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi

İngiliz Telegraph gazetesinden dikkat çeken iddia: Selçuk Bayraktar ve Elon Musk gücünü birleştirdi

Yeni destek mekanizması geliyor: Elemanı da maaşı da devlet verecek

Yeni destek mekanizması geliyor: Elemanı da maaşı da devlet verecek

Çin'in en büyüğünde finansal deprem! Küresel piyasaları sarsabilir!

Çin'in en büyüğünde finansal deprem! Küresel piyasaları sarsabilir!