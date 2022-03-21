Fırında Pırasalı Kek Mücver Nasıl Yapılır? Evde Kolay Pırasalı Kek Mücver Tarifi

Fırında Pırasalı Kek Mücver Tarifi İçin Malzemeler



Evde Pırasalı Kek Mücver Nasıl Yapılır?



Fırında Mücver Kek Kaç Kalori?



Fırında pırasalı kek mücver hem sağlıklı hem de lezzetli tarifler denemek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Sürekli aynı tarifi denemekten sıkılanlar ve evde sağlığa faydalı bir yemek yapmak isteyenlerin oldukça seveceği bu tarif giderek popüler hale gelmeye başladı. İsmi uğraştırıcı gibi gelse de evinizde pratik bir şekilde bu lezzeti ortaya çıkarabilirsiniz.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Fırında pırasalı kek mücver için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi ve tazeliği yer almaktadır. Taze ve kaliteli ürünler tercih ederek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte oldukça merak edilen5 tane pırasa2 tane havuç2 tane kapya biber1 çay bardağı zeytinyağı4 tane yumurta1 çay bardağı süt3 yemek kaşığı un (Tepeleme) 70g3 yemek kaşığı mısır unu (Tepeleme) 70g150g kadar beyaz peynirYarım tatlı kaşığı tuz1 paket kabartma tozuÜzeri için;Çörek otuSusamfarklı lezzetler denemek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Fırında kek mücver için ilk olarak pırasaları ve kapya biberleri küçük küçük doğrayın. Ardından havuçları rendeleyin. Hepsini derin ve büyük bir tavanın içine alın. Bir çay bardağı yağ ekleyerek sebzeleri yumuşayana kadar pişirin. Pişen sebzelerinizi soğuması için bir kenara alın. Bu noktada siz de karıştırma kabının içine yumurtaları kırın. Bir süre çırptıktan sonra üzerine süt, un, mısır unu, tuz ve kabartma tozu ekleyin. İyice çırptıktan sonra üzerine peynirleri ve soğuttuğunuz sebzeleri ilave edin. Uygun bir tepsinin içine yağlı kağıt serdikten sonra üzerine iki kaşık sıvı yağ sürün. Ardından harcınızı bu tepsinin içine güzelce yerleştirin. Eşit bir şekilde yaydığınızdan emin olduktan sonra önceden ısıttığınız 190-200 derecelik fırına verin. .Altının ve üstünün kızardığını görünce fırından alabilirsiniz. Fırında pırasalı mücver kekinizi servis ettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de fırında mücver kek nasıl yapılır sorusudur. Fırında mücver kek tarifinin 1 orta porsiyonunda yaklaşık 150 kalori bulunur.