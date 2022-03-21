Fırında Pırasalı Kek Mücver Nasıl Yapılır? Evde Kolay Pırasalı Kek Mücver Tarifi
Fırında pırasalı mücver kek hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif olması nedeniyle dikkat çekiyor. Bu sebeple birçok kişi tarif hakkında araştırmalara başladı. Peki, fırında pırasalı mücver kek nasıl yapılır? Evde kolay pırasalı mücver kek nasıl yapılır? Fırında mücver kek tarifi nedir? İşte merak edilenler...
Fırında pırasalı kek mücver hem sağlıklı hem de lezzetli tarifler denemek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında fırında pırasalı kek mücver nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Sürekli aynı tarifi denemekten sıkılanlar ve evde sağlığa faydalı bir yemek yapmak isteyenlerin oldukça seveceği bu tarif giderek popüler hale gelmeye başladı. İsmi uğraştırıcı gibi gelse de evinizde pratik bir şekilde bu lezzeti ortaya çıkarabilirsiniz. Evde kolay fırında kek mücver nasıl yapılır ve fırında kek mücver tarifi nedir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Fırında Pırasalı Kek Mücver Tarifi İçin Malzemeler
Fırında pırasalı kek mücver için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Özellikle dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi ve tazeliği yer almaktadır. Taze ve kaliteli ürünler tercih ederek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte oldukça merak edilen fırında pırasalı mücver için gerekli malzemeler;
5 tane pırasa
2 tane havuç
2 tane kapya biber
1 çay bardağı zeytinyağı
4 tane yumurta
1 çay bardağı süt
3 yemek kaşığı un (Tepeleme) 70g
3 yemek kaşığı mısır unu (Tepeleme) 70g
150g kadar beyaz peynir
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
Üzeri için;
Çörek otu
Susam
Evde Pırasalı Kek Mücver Nasıl Yapılır?
Evde pırasalı kek mücver tarifi farklı lezzetler denemek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evde kolay fırında kek mücver nasıl yapılır sorusu yer aldı. Fırında kek mücver için ilk olarak pırasaları ve kapya biberleri küçük küçük doğrayın. Ardından havuçları rendeleyin. Hepsini derin ve büyük bir tavanın içine alın. Bir çay bardağı yağ ekleyerek sebzeleri yumuşayana kadar pişirin. Pişen sebzelerinizi soğuması için bir kenara alın. Bu noktada siz de karıştırma kabının içine yumurtaları kırın. Bir süre çırptıktan sonra üzerine süt, un, mısır unu, tuz ve kabartma tozu ekleyin. İyice çırptıktan sonra üzerine peynirleri ve soğuttuğunuz sebzeleri ilave edin. Uygun bir tepsinin içine yağlı kağıt serdikten sonra üzerine iki kaşık sıvı yağ sürün. Ardından harcınızı bu tepsinin içine güzelce yerleştirin. Eşit bir şekilde yaydığınızdan emin olduktan sonra önceden ısıttığınız 190-200 derecelik fırına verin. .Altının ve üstünün kızardığını görünce fırından alabilirsiniz. Fırında pırasalı mücver kekinizi servis ettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.
Fırında Mücver Kek Kaç Kalori?
Fırında mücver kek kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de fırında mücver kek nasıl yapılır sorusudur. Fırında mücver kek tarifinin 1 orta porsiyonunda yaklaşık 150 kalori bulunur.