Elden para vermeyi reddedip akbil basmak isteyen yolcuya İETT yetkilisinden hakaret: Konuşma gevşek gevşek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde turistik seyahat hizmeti veren Busforus'un yetkilileri ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Sultanahmet'ten gezi için otobüse binmek isteyen vatandaşlar, elden para vermedikleri için araca alınmadı.OTOBÜSE ALMAYIP ELDEN PARA İSTEDİLERYetkililerin elden para istediği ve akbil basma taleplerini ise reddettiği olay anlarını kaydeden vatandaş, 'Yetkili nerede? Otobüse binemiyoruz. Bu toplu taşıma aracı değil mi?' diyerek tepki gösterdi.Yetkili ise söz konusu tepkiye, 'O zaman parasını basar binersiniz. 175 TL ama sizi almıyoruz. Niyetinizi biliyoruz. Normal niyetle gelmiyorsunuz.' ifadeleriyle yanıt verdi.YETKİLİDEN VATANDAŞA HAKARET: KONUŞMA GEVŞEK GEVŞEKKadın İETT yetkilisi ile muhatap oldukları sırada arkadan gelen bir başka çalışan ise, 'Konuşma gevşek gevşek' diyerek vatandaşlara hakaret etti.Çalışanın hakaretine maruz vatandaşlar, 'Seyahat özgürlüğünü kıyaslayamazsınız. Biz darp edildik, biz dert etmiyoruz da siz mi dert ediyorsunuz' diyerek tepki gösterince araya giren bir başka yetkili, 'Bu tarz davranışlarından dolayı personelimiz sizi aracına almak istemiyor.' ifadelerini kullandı.Otobüs, vatandaşları araca almadan kapılarını kapatarak olay yerinden uzaklaştı.